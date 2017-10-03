Король Испании: голосование в Каталонии незаконно

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Король Испании Филипп VI назвал безответственным и опасным поведение властей Каталонии, где 1 октября прошло голосование о независимости, не признанное ни Мадридом, ни Евросоюзом, и сопровождавшееся столкновениями его участников с силами правопорядка.

По словам короля, безответственное поведение каталонских властей может поставить под угрозу экономическую стабильность Испании.

В телеобращении к народу король заявил, что сложившаяся в Испании ситуация чрезвычайно серьезна, и призвал к единству.

Кроме того, он настаивает на том, что референдум был противозаконен и его проведение свидетельствует о недопустимом недостатке верности Испании у руководителей региона.

Всеобщая забастовка

Во вторник профсоюзы объявили о проведении в Каталонии всеобщей забастовки. Протестующие блокировали основные дороги в Каталонии. Сообщается по крайней мере о 24 местах в разных частях Каталонии, где дороги блокированы. Все это привело к транспортным заторам на многих направлениях..

Крупнейший оптовый продуктовый рынок Барселоны "Меркабарна" опустел во вторник: около 770 работающих на нем компаний прекратили работу.

Профсоюзы сообщили, что прекратил работу также морской порт Барселоны. Практически не работает городское метро.

Аэропорт Барселоны пока функционирует в обычном режиме. Также работают барселонские такси.

Как говорится в заявлении профсоюзов, решение о забастовке было принято в связи с вопиющим нарушением прав и попранием свобод во время проведения голосования в минувшее воскресенье.

Голосование и беспорядки

Голосование еще до его начала признал незаконным конституционный суд Испании, но тем не менее в нем приняли участие около 2,2 млн человек.

По сообщениям корреспондентов, после того как полиция блокировала участки для голосования, активисты раздавали бюллетени на улицах всем желающим.

Во время проведения голосования произошли столкновения между полицией и активистами. В ходе беспорядков пострадали сотни человек.

Некоторые из стражей порядка, которым было приказано не допустить проведения голосования, открыли стрельбу резиновыми пулями. По данным властей Каталонии, в ходе столкновений ранения получили 33 полицейских.

Сейчас политические лидеры пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил о необходимости нового соглашения с Мадридом о статусе региона, однако правительство Испании во главе с Мариано Рахоем заявило о возможном лишении Каталонии статуса автономии.

Представители каталонских властей заявляют, что за независимость региона выступили почти 90% жителей, проголосовавших в воскресенье. Однако явка оказалась ниже, чем ожидалось - всего 42%, что ослабляет позиции Пучдемона на возможных переговорах с Мадридом о статусе Каталонии.