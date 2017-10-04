Каталония намерена объявить независимость "в ближайшие дни"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выйдет ли Каталония и в самом деле из состава Испании?

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил в интервью Би-би-си, что независимость этого региона от Испании будет провозглашена в одностороннем порядке в течение ближайших дней.

В своем первом интервью после воскресного референдума он заявил, что правительство Каталонии предпримет соответствующие шаги "к концу этой - началу следующей недели".

На вопрос о том, что каталонские власти собираются делать в случае, если Мадрид возьмет управление провинцией под свой прямой контроль (что позволяется конституцией Испании) или арестует его самого, Пучдемон ответил, что это было бы "ошибкой, которая изменит все".

Он также добавил, что на данный момент между Мадридом и его администрацией нет никаких контактов, и выразил свое несогласие с заявлением Европейской комиссии, которая назвала события в Каталонии внутренним делом Испании.

Ранее, король Испании Филипп VI назвал безответственным и опасным поведение властей Каталонии, где 1 октября прошел не признанный ни Мадридом, ни Евросоюзом референдум о независимости, сопровождавшийся столкновениями его участников с силами правопорядка.

По словам короля, безответственное поведение каталонских властей может поставить под угрозу экономическую стабильность Испании.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Король выступил с телеобращением к нации

В телеобращении к народу Филипп VI заявил, что сложившаяся в Испании ситуация чрезвычайно серьезна, и призвал к единству.

Кроме того, он настаивает на том, что референдум был противозаконным, а его проведение свидетельствует о неприемлемом недостатке лояльности со стороны руководителей региона.

Всеобщая забастовка

Во вторник профсоюзы объявили о проведении в Каталонии всеобщей забастовки. Протестующие блокировали основные дороги в Каталонии, что привело к транспортным заторам на многих направлениях.

Крупнейший оптовый продуктовый рынок Барселоны "Меркабарна" опустел во вторник: около 770 работающих на нем компаний прекратили работу.

Профсоюзы сообщили, что прекратил работу также морской порт Барселоны. Практически не работает городское метро.

Аэропорт Барселоны пока функционирует в обычном режиме. Также работают барселонские такси.

Как говорится в заявлении профсоюзов, решение о забастовке было принято в связи с вопиющим нарушением прав и попранием свобод во время проведения референдума в минувшее воскресенье.

Голосование и беспорядки

Голосование еще до его начала признал незаконным конституционный суд Испании, но тем не менее в нем приняли участие - по данным региональных властей - около 2,2 млн человек.

По сообщениям корреспондентов, после того как полиция блокировала участки для голосования, активисты раздавали бюллетени на улицах всем желающим.

Во время проведения голосования произошли столкновения между полицией и активистами. В ходе беспорядков пострадали сотни человек.

Некоторые из стражей порядка, которым было приказано не допустить проведения голосования, открыли стрельбу резиновыми пулями. По данным властей Каталонии, в ходе столкновений ранения получили 33 полицейских.

Сейчас политические лидеры пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Глава правительства Каталонии заявил о необходимости нового соглашения с Мадридом о статусе региона, однако правительство Испании во главе с Мариано Рахоем заявило о возможном лишении Каталонии статуса автономии.

Представители каталонских властей заявляют, что за независимость региона выступили почти 90% жителей, проголосовавших в воскресенье. Однако явка оказалась ниже, чем ожидалось - всего 42%, что ослабляет позиции Пучдемона на возможных переговорах с Мадридом о статусе Каталонии.