Приговор по "Болотному делу" не стали менять из-за решения ЕСПЧ. Почему?

Правообладатель иллюстрации Dzhavakhadze Zurab/TASS Image caption Белоусов уже вышел на свободу

Президиум Верховного суда отказался пересматривать приговор осужденному по "Болотному делу" Ярославу Белоусову несмотря на то, что ЕСПЧ нашел в ходе процесса нарушения. Адвокаты называют отказ незаконным, однако эксперты считают, что к принятию такого решения привел целый комплекс обстоятельств.

"Прокурор на заседании заявил, что нарушения в отношении Белоусова не являются существенными и были исправлены в суде. Но ситуация прямо обратная, иначе бы не было решения ЕСПЧ", - сказал Русской службе Би-би-си адвокат осужденного Дмитрий Аграновский.

Адвокат сообщил, что защита обратится в Большую палату суда с жалобой на это решение.

"Желтый предмет"

Белоусов был осужден в 2014 году на два года и три месяца колонии по делу о столкновениях демонстрантов с полицией, произошедших в 2012 году на Болотной площади. Его признали виновным по статьям "участие в массовых беспорядках" и "применение насилия в отношении представителя власти".

Белоусов вышел на свободу в том же 2014 году, так как большую часть срока уже отбыл в СИЗО во время следствия.

Как решил суд, Белоусов во время беспорядков на Болотной площади бросил в омоновца "желтый предмет, мягкий и скользкий", предположительно раздавленный лимон, а также "неоднократно скандировал антиправительственные лозунги".

Сам Белоусов на момент ареста был студентом факультета политологии МГУ и утверждал, что участвовал в митинге лишь для сбора материала к дипломной работе о роли соцсетей в организации массовых мероприятий.

Жалоба в ЕСПЧ

ЕСПЧ удовлетворил жалобу Белоусова ровно год назад. В решении суд присудил ему 12,5 тысячи евро компенсации, указав, что назначенное осужденному наказание было несоразмерно его проступку.

В Страсбурге решили, что была нарушена статья о праве на справедливое судебное разбирательство Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, по мнению суда, во время процесса было нарушено право Белоусова на защиту.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вопрос о справедливости уголовного преследования Белоусова ЕСПЧ не поднял

Это право было нарушено из-за ненадлежащих условий содержания Белоусова в изоляторе, а также при перевозке в автозаке и нахождении в Мосгорсуде во время слушаний в стеклянном "аквариуме", посчитал суд. Кроме того, по мнению ЕСПЧ, было нарушено право на свободу мирных собраний и объединений.

Мирным собрание на Болотной площади 6 мая 2012 года ЕСПЧ признал в начале 2016 года в решении по жалобе Евгения Фрумкина, также проходившего по "болотному делу".

ЕСПЧ тогда решил, что именно власти виноваты в том, что протест превратился в силовой конфликт. Молчаливо между властями и организаторами митинга было согласовано, что Болотная площадь будет являться одной из частей пространства, где проводится митинг, говорится в решении по делу Фрумкина.

Кто виноват в отказе

Юрист, хорошо знакомый с практикой ЕСПЧ, но не готовый комментировать ее публично, рассказал Русской службе Би-би-си, что к отказу в пересмотре привел комплекс обстоятельств.

Обычно признание ЕСПЧ нарушения статьи о праве на справедливое судебное разбирательство влечет за собой отмену приговора в Верховном суде. Так было, например, с делом "Кировлеса", по которому осудили Алексея Навального.

Однако Верховный суд не обратил на это внимания, так как в нынешнем случае статья конвенции была рассмотрена ЕСПЧ однобоко, считает эксперт.

ЕСПЧ в своем решении лишь рассуждает об условиях нахождения в суде или по пути в суд, говорит юрист, однако не анализирует сами нарушения и статью, по которой осудили Белоусова. Суд утверждает, что исследовать это "нет необходимости".

Вопрос о том, было ли преступление, ЕСПЧ оставил на усмотрение национального суда.

"Даже если суд не согласен с оценкой ситуации, данной национальными судами, он считает, что они приняли решение после тщательной оценки всех соответствующих доказательств в пределах своих судебных полномочий", - говорится в решении.

Там также отмечается, что применимость статьи 212 УК (массовые беспорядки) была на пределе, но не была совсем немыслимой. Поэтому судимость заявителя не может считаться "не основанной на законе", посчитал ЕСПЧ.

Правообладатель иллюстрации Serebryakov Dmitry/TASS Image caption Белоусову, в отличие от Навального, не удалось добиться в Верховном суде пересмотра дела

На заседании в Верховном суде замгенпрокурора России заявил, что право осужденного на защиту нарушено не было, пишут "Ведомости".

Защита осуществлялась профессиональными адвокатами, он мог общаться с ними наедине, считает он. Замгенпрокурора заявил, что приговор справедлив, был учтен характер преступления и личность осужденного. Наказание было ниже низшего предела, было учтено состояние здоровья, говорил прокурор.

Протокол номер 15

Такая реакция России на решение ЕСПЧ стала возможной после принятия закона о ратификации протокола номер 15 к европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, считает юрист-международник Марина Силкина.

В этом документе утверждается субсидиарная роль ЕСПЧ по отношению к национальным правовым системам. Это значит, что государство может пользоваться определенной свободой усмотрения при применении конвенции и протоколов к ней на национальном уровне.

Закон дал Верховному суду право рассматривать решения ЕСПЧ на соответствие российской правовой системе. Законодатели утверждают, что это необходимо из-за различия правовых подходов в разных странах.

Силкина говорит, что этот закон не соответствует присутствию России в Совете Европы и признанию юрисдикции Страсбургского суда безусловной. Эксперт считает этот закон одним из элементов безопасности, принятых государством в условиях сложных международных отношений.