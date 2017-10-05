"Яндекс" нашел в России 29 километров улиц Сталина

Правообладатель иллюстрации Shamukov Ruslan/TASS Image caption 15 проспектов имени Сталина в советских городах были впоследствии переименованы

Российский поисковик "Яндекс" обнаружил в России немало дорог и улиц, названных не только в честь Владимира Ленина, но и Иосифа Сталина, чья роль в истории до сих пор вызывает ожесточенные споры.

Подсчитать их число и приблизительный километраж позволяет исследование поисковика "Яндекс", посвященное российским дорожным топонимам.

Инструмент, разработанный компанией, позволяет пользователям узнать, насколько часто их адрес встречается среди 560 тысяч наименований улиц, проспектов, переулков и аллей в 43 тысячах населенных пунктах страны.

Самой популярной личностью, чье имя по-прежнему носят почти шесть тысяч улиц по всей России, предсказуемо оказался Владимир Ленин.

Есть более 20 улиц Сталина, общая протяженность которых составляет более 29 километров (см. графику).

Иосиф Сталин в названиях улиц на карте России 22 улицы названы именем советского генсека >29 км составляет их общая протяженность

1 проспект в поселке Дагестанские Огни до сих пор носит имя Сталина

25 переулков в дачном товариществе "Славянка" (Новосибирск) названы в честь "Генералиссимуса И.В. Сталина"

Яндекс.Карты

Самым молодым политиком, в честь которого названы российские улицы, стал 41-летний Рамзан Кадыров - действующий глава Чечни.

Кроме того, десятки улиц в Чечне и за ее пределами связаны с именем его отца - бывшего президента республики Ахмата Кадырова. Он погиб после подрыва трибуны стадиона в Грозном в 2004 году.

Кадыровы в названиях улиц на карте России 65 дорог названы в честь Ахмата Кадырова или его сына Рамзана, в том числе: 1 проспект Ахмата Кадырова в столице Чечни Грозном

1 улица Кадырова на юго-западе Москвы

59 улиц, переулков и аллей Кадырова (без уточнения имени) или Ахмата Кадырова

4 улицы Рамзана Кадырова - действующего главы республики Anton Podgayko/TASS

Кадыров-младший - не единственный из ныне живущих политиков, именем которых названы улицы. Существует двухкилометровый проспект Владимира Путина в Грозном, а также небольшая улица Путина в одной из деревень Кировской области (последний топоним, впрочем, может быть посвящен герою Великой Отечественной войны Александру Путину).

Кроме того, в городе Магас (столице Ингушетии) можно обнаружить улицу действующего депутата Госдумы, певца Иосифа Кобзона.

Две улицы в стране носят имя первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина, умершего более 10 лет назад.