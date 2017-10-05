"Яндекс" нашел в России 29 километров улиц Сталина
Российский поисковик "Яндекс" обнаружил в России немало дорог и улиц, названных не только в честь Владимира Ленина, но и Иосифа Сталина, чья роль в истории до сих пор вызывает ожесточенные споры.
Подсчитать их число и приблизительный километраж позволяет исследование поисковика "Яндекс", посвященное российским дорожным топонимам.
Инструмент, разработанный компанией, позволяет пользователям узнать, насколько часто их адрес встречается среди 560 тысяч наименований улиц, проспектов, переулков и аллей в 43 тысячах населенных пунктах страны.
- Сталин и компания: в Москве установили бюсты советским вождям
- Леонид Парфенов: "Создание СССР - самая страшная катастрофа ХХ века"
- Сталинский удар: 80 лет назад в СССР начался Большой террор
Самой популярной личностью, чье имя по-прежнему носят почти шесть тысяч улиц по всей России, предсказуемо оказался Владимир Ленин.
Есть более 20 улиц Сталина, общая протяженность которых составляет более 29 километров (см. графику).
Иосиф Сталин
в названиях улиц на карте России
22
улицы названы именем советского генсека
-
>29 км составляет их общая протяженность
-
1 проспект в поселке Дагестанские Огни до сих пор носит имя Сталина
-
25 переулков в дачном товариществе "Славянка" (Новосибирск) названы в честь "Генералиссимуса И.В. Сталина"
-
Самым молодым политиком, в честь которого названы российские улицы, стал 41-летний Рамзан Кадыров - действующий глава Чечни.
Кроме того, десятки улиц в Чечне и за ее пределами связаны с именем его отца - бывшего президента республики Ахмата Кадырова. Он погиб после подрыва трибуны стадиона в Грозном в 2004 году.
Кадыровы
в названиях улиц на карте России
65
дорог названы в честь Ахмата Кадырова или его сына Рамзана, в том числе:
-
1 проспект Ахмата Кадырова в столице Чечни Грозном
-
1 улица Кадырова на юго-западе Москвы
-
59 улиц, переулков и аллей Кадырова (без уточнения имени) или Ахмата Кадырова
-
4 улицы Рамзана Кадырова - действующего главы республики
Кадыров-младший - не единственный из ныне живущих политиков, именем которых названы улицы. Существует двухкилометровый проспект Владимира Путина в Грозном, а также небольшая улица Путина в одной из деревень Кировской области (последний топоним, впрочем, может быть посвящен герою Великой Отечественной войны Александру Путину).
Кроме того, в городе Магас (столице Ингушетии) можно обнаружить улицу действующего депутата Госдумы, певца Иосифа Кобзона.
Две улицы в стране носят имя первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина, умершего более 10 лет назад.