"Открытая Россия" Ходорковского сообщила об обысках у своих сотрудников

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Основанное Михаилом Ходорковским движение "Открытая Россия" сообщает, что у его сотрудников и их родственников проводятся обыски. Следователи пришли, в частности, к главному редактору сайта "Открытой России" Веронике Куцылло и к дочери руководителя одного из журналистских проектов Андрея Коняхина.

В "Открытой России" предполагают, что это связано с так называемым большим делом ЮКОСа, по которому ранее обыски проводились у журналиста проекта и правозащитницы Зои Световой.

Официально проведение следственных действий не подтверждается.

Что известно об обысках

Как сказано в сообщении на сайте движения, 5 октября около 6:30 утра следователи пришли с постановлением об обыске к родителям председателя "Открытой России" Александра Соловьева, главреду сайта движения Веронике Куцылло, к системному администратору редакции Артему Миничу и к дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина.

Следственные действия проводятся в рамках "дела ЮКОСа" № 18/41-03, сказано в сообщении. В СМИ его называют "большим делом ЮКОСа".

Соловьев в своем "Твиттере" написал, что еще был школьником, когда следователи завели это дело.

Пропустить Twitter пост , автор: @alx_solovyev Обыск проводится по делу ЮКОС 2003 года. Я был тогда в 8 классе. — Александр Соловьев (@alx_solovyev) 5 октября 2017 г.

"У моих родителей недавно закончился обыск, ушли следователи, не предоставив копию никаких документов. Изъяли стационарный компьютер, телефон, старую цифровую "мыльницу", - рассказал Соловьев Интерфаксу, подчеркнув, что обыск проходился без адвоката.

Обыск у Куцылло продолжается, утверждает он. Следственная группа приехала в редакцию "Открытой России" на Покровке, уточняется на сайте движения.

"Дело ЮКОСа"

"Дело ЮКОСа" было возбуждено 20 июня 2003 года по факту хищения средств у государства и ОАО "Апатит". Главным обвиняемым стал Михаил Ходорковский, глава нефтяной компании ЮКОС и основатель "Открытой России". Он провел за решеткой больше десяти лет, а сейчас живет за пределами России.

28 февраля этого года по "делу ЮКОСа" прошли обыски у журналиста "Открытой России" Зои Световой. У нее изъяли айпад, рабочие документы, старые флеш-карты и телефоны, переписали данные с ее компьютера.

В середине декабря 2015 года обыски по "делу ЮКОСа" прошли у Кюлле Писпанен, которая на тот момент была пресс-секретарем Ходорковского, координаторов "Открытой России" в Санкт-Петербурге Натальи Грязневич и Андрея Пивоварова, а также у руководителя видеоотдела редакции Рената Давлетгильдеева.

В конце апреля следственные действия проходили в офисе самой "Открытой России". Генпрокуратура России тогда же объявила зарегистрированную в Великобритании организацию "Otkrytaya Rossia"нежелательной на территории страны. Представители властей при этом подчеркивали, что эта санкция не касается российского движения "Открытая Россия".

"[Сейчас] обыск проводили те же люди, что и в "Открытой России" в апреле, только на этот раз они проводили обыск по "делу ЮКОСа" 2003 года", - рассказал Интерфаксу Соловьев.

"Открытая Россия" - общественное сетевое движение, созданное по инициативе Ходорковского, сказано на сайте организации. Бывший глава ЮКОСа занимал пост председателя до апреля 2017 года, когда его сменил 29-летний Соловьев, координатор одного из проектов.

Проект Коняхина, к дочери которого, как сообщается, пришли следователи, занимается журналистскими расследованиями. И он, и Куцылло в свое время работали в издательском доме "Коммерсант" на редакторских позициях.