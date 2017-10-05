Путин сменил омского губернатора-коммуниста на другого коммуниста

Правообладатель иллюстрации Mikhail Mettsel\tass Image caption Вадим Потомский довольно резко высказывался в адрес журналистов

Президент России Владимир Путин отправил в отставку седьмого губернатора за полторы недели. В этот раз произошла внупартийная замена: вместо коммуниста Вадима Потомского руководить Орловской областью будет 39-летний секретарь московского горкома КПРФ Андрей Клычков.

Предыдущий глава Омской области Вадим Потомский написал заявление об увольнении по собственному желанию, говорится в официальном сообщении на сайте Кремля. На просьбу Би-би-си прокомментировать свою отставку Потомский сказал, что "это решение президента". Когда корреспондент Би-би-си спросил, почему губернатор решил написать заявление об увольнении, в ответ бывший губернатор бросил трубку.

Губернатор на три года

Потомский был назначен Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области в 2014 году, в 2014-м и в том же году победил на выборах с 89% голосов избирателей. До 2016 года он был единственным губернатором-коммунистом (в 2016 году коммунист выиграл выборы губернатора в Иркутской области).

Еще за несколько лет до этого он баллотировался в губернаторы Брянской области и даже вышел во второй тур вместе с действующим главой Николаем Дениным. Но затем он "слил кампанию в Брянске в пользу Денина и ему пообещали компенсацию, в итоге он возглавил Орловскую область", вспоминает политолог Виталий Иванов.

Семья Потомского владела мусорным бизнесом в Орловской области: так, его брат был учредителем нескольких фирм по вывозу мусору.

На посту губернатора Потомского часто критиковали за неоднозначные высказывания. Так, он назвал орловских журналистов "чепушилами" за их публикации о ситуации в области.

"Каждый чепушила, который имеет ручку и листочек, тычет, как плохо в Орловской области. Он ничего не имеет, кроме печатной машинки, и ничего в этой жизни не сделал. Ни одного рабочего места не создал, а клюёт, клюёт, клюёт. У какого инвестора появится желание приходить в регион, если постоянно нагнетается ситуация?" - заявил губернатор на брифинге с областными журналистами.

В мае 2017 года губернатор вступился за местного епископа Нектария, который дорогостоящей Land Cruiser за 6 млн руб. "Бог не фраер, он все видит", - прокомментировал он скандал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

В 2016 году в Орле открыли памятник Ивану Грозному. Памятник вызвал широкую общественную дискуссию. Потомский уверял, что среди жителей города проведен опрос, и большинство высказалось за установку памятника, однако местные активисты и социологи уверяли, что не видели ни того, как проводился этот опрос, ни его результатов.

Однако карьера Потомского не закончена. Теперь он назначен заместителем полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе

Правообладатель иллюстрации Kremlin.ru Image caption Андрей Клычков хотел идти в мэры Москвы, но отправится в Орел

Молодой коммунист

Андрею Клычкову, новому руководителю Орловской области, еще нет сорока лет, в КПРФ он состоит с 2001 года. В 2009 и 2012 году он избирался депутатом Мосгордумы от КПРФ, и сейчас руководит ее фракцией.

В 2011-2012 годах Клычков участвовал в протестных митингах против фальсификаций на выборах на Болотной площади и проспекте Сахарова. В феврале 2017 года заявил о своем желании баллотироваться на пост мэра Москвы в 2018 году, оппозиционный политик Алексей Навальный говорил после этого, что может поддержать его.

Клычков стал компромиссным вариантом между КПРФ и администрацией президента, говорит собеседник Русской службы Би-би-си, близкий к руководству партии. По его словам, он устроил администрацию по многим факторам, среди которых молодой возраст, способность привлечь избирателей на выборы президента, договороспособность. Кроме того, Клычков проходил и до сих пор проходит учебу для кадрового резерва, которую организовала президентская администрация, отмечает собеседник Би-би-си.

Теперь для Клычкова карты легли невероятно удачно, считает близкий к КПРФ политолог Николай Миронов. "В следующем году будут выборы мэра Москвы. Клычков узнаваемая фигура и мог бы создать проблемы для Собянина на выборах. Поэтому власти отстранили его во избежание этого", - рассуждает политолог Миронов.

Другая причина назначения Клычкова - желание отодвинуть Клычкова от борьбы за партийные посты, полагает Миронов. "Клычков не был тяжеловесом в партии, но все равно был сильной фигурой. В скором времени в партии будет дележ ключевых постов из-за возможной смены руководства после выборов президента. Идет борьба, и Клычков в этой борьбе был не нужен. На место Потомского было два претендента - Клычков и член ЦК Юрий Афонин. Афонину, депутату Госдумы, проблемная Орловская область не нужна, ему важнее места в партии. А для Клычкова это повышение", - объясняет Миронов.

Кроме того, отмечает политолог, в Мосгордуме ждет своего часа внук Зюганова Леонид. Он также депутат фракции КПРФ. "Главой фракции КПРФ в Мосгордуме скорее всего станет Леонид Зюганов. Он сейчас не имеет веса, его надо двигать, тем более что его дед может скоро отойти от дел", - предполагает политолог Миронов.

Это седьмой губернатор, отправленный в отставку за последние две недели. Ранее Путин сменил губернаторов Самарской, Нижегородской областей, Ненецкого автономного округа, губернатора Красноярского края, главу Дагестана и главу Приморского края.