В Госдуме сообщили о смерти россиян из видео ИГ

Правообладатель иллюстрации MORUKC UMNABER/TASS Image caption Российское министерство обороны ранее заявило, что плененные ИГ Россияне не имеют к нему отношения

Депутат российской Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что двое мужчин, видеообращение которых распространила запрещенная в России группировка "Исламское государство", назвав их пленными россиянами, практически наверняка убиты. Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

Двое россиян, зачитавшие видеообращение, распространенное экстремистской группировкой Исламское государство, были убиты после записи, заявил в беседе с агентством РИА Новости Водолацкий, занимающий пост зампреда думского комитета по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников.

"Подтверждается информация, что после той части видеообращения, которая была показана в социальных сетях, им подсунули бумагу, которую они должны были прочитать на камеру […] Их заставляли это сделать, но ни Роман, ни Григорий не подчинились их требованию", - цитирует агентство слова депутата.

В беседе с Русской службой Би-би-си Водолацкий заявил, что получил эту информацию через российско-сирийские контактные группы. Вероятность того, что оба человека с видеозаписи убиты, он оценил в 99%.

"Это (один из людей на видео) наш казак, мы занимались его поисками. Подключали всех, все контактные группы, всех, кто ведет переговоры по восстановлению мира в Сирии, и получили такую информацию," - заявил депутат, говоря о мужчине, который на видео представляется Романом Заболотным.

О втором мужчине, который на видео представился Григорием Цуркану, Водолацкий ничего не сказал.

Водолацкий уже говорил, что знаком с Заболотным по казачьему движению. Депутат ранее возглавлял казачье общество "Всевеликое Войско Донское" в Ростове-на-Дону - фотографию Романа Заболотного в форме этого общества пользователи соцсетей обнаружили на его странице в "Фейсбуке".

"Я его знаю хорошо, он из Аксая, был в дружине, активно участвовал в казачьем движении. Я дал задание начальнику штаба Союза казаков-воинов России и зарубежья разобраться в полученной информации, соответствует ли она действительности, и установить местонахождение казака Романа Заболотного", - сказал Водолацкий, беседуя с журналистами в понедельник.

Обращение пленных

В понедельник экстремистская организация "Исламское государство" опубликовала видео с двумя российскими пленными, захваченными, по их собственным словам, в боях за сирийский город Дейр-эз-Зор. Российское министерство обороны сразу заявило, что люди на видеозаписи не имеют отношения к вооруженным силам России.

В видеоролике один из пленных представился Романом Заболотным и говорит, что родился в 1979 году в поселке Рассвет Аксайского района Ростовской области. Про второго мужчину на видео, который все время сидит молча, он сообщает, что это Григорий Цуркану, 1978 года рождения, уроженец Домодедовского района Московской области.

Русской службе Би-би-си удалось выяснить, что Григорий Цуркану в феврале 2015 года вступил вступил в ячейку организации "Боевое братство" по Домодедовскому району, причем уже тогда его представляли как участника боевых действий в Югославии и Сирии, хотя российская кампания там началась лишь в сентябре 2015 года.

О пленении двух россиян боевики ИГ сообщили еще 28 сентября. Тогда же они утверждали, что еще один россиянин был убит в бою. По мнению боевиков, все трое были российскими военнослужащими, однако российское министерство обороны это отрицает.

По данным ведомства, в Сирии не было никаких инцидентов, в ходе которых действующие военнослужащие гибли или попадали в плен. В то же время ранее журналисты неоднократно сообщали, что в Сирии помимо регулярной российской армии действует некая частная военная компания, в которой также служат россияне.

Позже в СМИ появились версии о том, что мужчины воевали в Сирии не как военнослужащие Минобороны России, а были отправлены туда организацией, известной в СМИ как частная военная компания Вагнера. Присутствие сотрудников частных военных компаний в Сирии официально отрицается.