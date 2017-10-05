Новые подробности бойни в Лас-Вегасе: Паддок рассчитывал убежать

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президентский самолет улетает из Лас-Вегаса на фоне отеля, из окон которого стрелял Стивен Паддок

Стивен Паддок, расстрелявший 58 человек из окна гостиницы в Лас-Вегасе, собирался бежать с места преступления, а в планировании массового убийства ему могли помогать неизвестные лица, сообщили представители следствия.

"Стивен Паддок вел тайную жизнь, которая во многом остается не до конца понятной", - заявил журналистам шериф Джо Ломбардо.

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Ранее подруга убийцы сообщила, что она не имела представления о намерениях Паддока. Полиция подтвердила, что мотивы стрелявшего остаются все еще неясными.

На пресс-конференции в среду шериф округа Кларк Джо Ломбардо, отвечая на вопрос, есть ли данные о том, что Паддок готовился бежать с места преступления, ответил утвердительно, но отказался сообщить подробности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В среду полиция опубликовала реконструкцию последовательности событий 1 октября

В ответ на вопрос, совершил ли Паддок нападение в одиночку, шериф заявил, что с трудом может представить себе, что один человек мог совершить такое.

Ранее местные власти заявляли, что Паддок был "одиночным волком" и что он несет всю ответственность за это подлое преступление.

Агент ФБР Аарон Руз заявил, что пока не найдено никаких данных о связях Паддока с террористами, но сотрудники бюро все еще не исключают такой возможности.

Власти также сообщили:

Паддок играл в казино всего за несколько часов до преступления

33 единицы оружия из 44-х, которыми владел Паддок, были куплены им за последний год

Он снял номер-люкс в отеле в высотном здании Ogden на окраине Лас-Вегаса за неделю до преступления, во время другого рок-фестиваля, на котором выступали многие известные группы, включая британскую Muse

Полиция Чикаго расследует сообщения, что в августе Паддок снимал номер в гостинице с видом на рок-фестиваль Lollapalooza в Чикаго

Охранник гостиницы, который указал полицейским на номер Паддока, был до этого ранен, но продолжал оказывать полиции помощь

По словам шерифа, более сотни следователей заняты сейчас тщательным изучением всех подробностей жизни Паддока, чтобы составить максимально полное представление об этом человека, которого шериф назвал неуравновешенным и опасным.

В течение десятилетий он закупал оружие и боеприпасы, сказал шериф.

Что рассказала подруга Паддока

Image caption Полиция сообщила, что подруга Паддока, бывшая служащая казино, жила с ним в Неваде

Мэри-Лу Дэнли, которая была за границей во время нападения, признана властями США представляющей интерес для следствия. Она добровольно возвратилась в Лос-Анджелес с Филиппин вечером во вторник, чтобы встретиться с агентами ФБР.

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Две недели назад, сообщила она, Паддок удивил её, подарив ей билет на самолет на Филиппины, чтобы она могла повидаться с родней. По ее словам, он никогда не говорил ей о своих намерениях и не совершал при ней никаких поступков, которые она могла бы понять как признак надвигающихся событий.

"Я любила его и надеялась, что у нас в будущем будет тихая и спокойная жизнь", - заявила Мэри-Лу Дэнли.

Пока она была на Филиппинах, Паддок перевел ей 100 тысяч долларов на покупку дома. "Я была ему благодарна, но опасалась, что таким образом он решил мне сообщить, что уходит от меня, - заявила Дэнли. - Мне и в голову не могло прийти, что он планировал предпринять что-то преступное".

Её сестра сообщила австралийскому телеканалу 7News, что Мэри-Лу была отправлена на родину для того, чтобы она не мешала тому, что он задумал совершить.

Паддок снял номер в гостинице "Мандалай Бэй" 28 сентября, воспользовавшись, по некоторым данным, документами своей подруги.

Приведет ли это нападение к ужесточению контроля над оружием?

Массовые убийства с применением стрелкового оружия обычно вызывают новый всплеск призывов к усилению мер контроля над продажей оружия, которые в итоге ни к чему не приводят и сходят на нет после того, как накал страстей ослабевает.

Статистика показывает, что в последние годы число американцев, возражающих против ограничений на владение огнестрельным оружием, неуклонно растет.

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Однако некоторые конгрессмены-республиканцы дали понять, что могут поддержать идею запрета на продажу особого устройства, которое позволило Паддоку превратить полуавтоматические винтовки в автоматы - то есть такие, которые позволяют вести огонь непрерывно, пока нажат спусковой крючок и в магазине остаются патроны.

12 из принадлежавших ему винтовок были оснащены ударным прикладом типа bump stock, который позволяет вести огонь плотностью от 400 до 800 выстрелов в минуту.

Президент Трамп, который во время своей избирательной кампании выступал против любых мер по ограничению продажи стрелкового оружия, пока воздерживается от высказываний на эту тему. В ходе своего визита в Пуэрто-Рико во вторник он сказал, что возможно, когда-нибудь настанет время для обсуждения этого вопроса.