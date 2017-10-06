Под Владимиром поезд врезался в автобус: 18 погибших

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В результате столкновения автобуса и пассажирского поезда на железнодорожном переезде во Владимирской области погибли по меньшей мере 18 человек, большинство из них - граждане Узбекистана.

Пострадали несколько человек, среди них есть дети.

ДТП произошло около 3:30 на переезде в районе станции Покров в Петушинском районе Владимирской области.

Автобус в казахстанскими номерами, следовавший в Москву, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, после чего в него врезался поезд сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород.

По предварительным данным, автобус мог заглохнуть на путях из-за технической неисправности.

По сообщению пресс-службы Московской железной дороги, дежурный по переезду включил сигнал, уведомляющий машинистов поездов о преграде на пути, однако столкновения избежать не удалось.

По данным МЖД, машинист пассажирского поезда, который следовал по участку, применил экстренное торможение, а также подал световые и звуковые сигналы.

Как отмечается в сообщении, экстренное торможение позволило снизить скорость до минимальной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным.

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Движение поездов в настоящее время осуществляется по одному пути. В связи с ДТП несколько поездов задерживаются.

Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что выясняет информацию о ДТП с автобусом, однако пока не может подтвердить его принадлежность, а также гражданство погибших и пострадавших.