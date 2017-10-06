Премию мира дали Международной кампании за уничтожение ядерного оружия
Лауреатом Нобелевской премии мира в 2017 году стала Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).
Премия присуждена за работу по привлечению внимания к "катастрофическим гуманитарным последствиям от использования ядерного оружия".
Премия мира согласно завещанию Альфреда Нобеля присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".
Нобелевская премия мира присуждается ежегодно в Осло комитетом из пяти человек, которых выбирает парламент Норвегии.
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В 2016 году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за усилия по окончанию продолжавшегося более 50 лет конфликта с леворадикальной группировкой ФАРК, унесшего жизни более 250 тысяч человек.
Согласно правилам, имена номинантов на получение этой премии не разглашаются: они будут рассекречены через 50 лет. Известно только то, что в этом году в списке было 318 претендентов на награду, из которых 215 - физические лица и 103 - общественные и международные организации.
Больше номинантов было лишь в прошлом году - 376. Выдвигать кандидатов на премию можно до 31 января.