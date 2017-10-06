СКР попросил отпустить из СИЗО бывшего бухгалтера "Седьмой студии"
Следствие попросит изменить меру пресечения для ключевого фигуранта дела "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебрянников. Бывшего бухгалтера Нину Масляеву, которая дала показания на Серебренникова, могут отпустить под домашний арест.
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство Следственного комитета России (СКР) с предложением освободить из СИЗО и посадить под домашний арест бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву. Об этом сообщила Интерфаксу пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Следствие напомнило, что в отличие от Серебренникова бывший бухгалтер дала признательные показания. Сам режиссер ранее заявлял, что Масляева оговорила и себя, и его. Никто больше из фигурантов дела "Седьмой студии" не признавал вины.
Ходатайство СКР будет рассмотрено в пятницу.
"Поскольку мы считали и считаем, что никакого хищения не было и не было никакого преступления, то освобождение Масляевой, несмотря на то, что она оговаривает Серебренникова, это положительный шаг", - сказал Русской службе Би-би-си адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов.
"Осталось освободить из-под стражи Малобродского, а также самого Кирилла Серебренникова освободить из-под домашнего ареста и прекратить это дело", - добавил он.
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Показания против Серебренникова
Бывший бухгалтер была задержана 23 мая. После ареста Масляеву, страдающую от диабета, гипертонии и ишемической болезни сердца, поместили в СИЗО. Там она заключила соглашение со следствием, признав вину в хищении 68 млн рублей, выделенных государством "Седьмой студии" на культурный проект "Платформа", которым руководил Серебренников.
В начале августа стало известно, что Масляева дала показания против режиссера. Она назвала его одним из организаторов схемы по хищению бюджетных средств.
По делу "Седьмой студии" проходят Серебренников, Масляева, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.
Малобродский находится в СИЗО, Серебренников и Итин - под домашним арестом.
Дочери Масляевой утверждали, что неизвестные люди следят за ними, чтобы "выяснить круг общения их матери" и оказать на нее давление. Следившие могут быть связаны с бывшими коллегами ее матери, в том числе с режиссером Серебренниковым, говорили они.
Кто такая Масляева
Масляева играет ключевую роль в деле "Седьмой студии", где работала главным бухгалтером. Она устроилась туда, имея судимость.
В 2009 году ее привлекали к уголовной ответственности за хищения в брянском драмтеатре. Она признала вину и получила мягкий приговор - ей на полтора года запретили заниматься финансовой деятельностью.
Масляева была задержана после майских обысков в "Гоголь-центре". Первоначально ее адвокат Павел Тепухин сообщил, что бухгалтер признала вину по делу о хищении госсредств и почти полностью повторила версию следствия.
Через несколько дней Масляева сменила адвоката и заявила, что отказывается от своих показаний.
Как рассказывал следователь Игорь Федутинов, изначально бухгалтер утверждала, что всего с 2014 года со счета "Седьмой студии" якобы было выведено не менее 100 млн руб. в пользу фирм-однодневок. Серебрянников, Малобродский и Итин категорически опровергают хищение бюджетных средств.
По версии следствия, обвиняемые "ежегодно в период с 2011 по 2014 годы разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости, после чего представляли данные планы в министерство культуры России в качестве обоснования суммы требуемого бюджетного финансирования".
Дело "Седьмой студии" вызвало большой общественный резонанс. В защиту Серебренникова и других фигурантов дела выступали деятели культуры, как в России, так и за рубежом.