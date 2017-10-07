Новый Орлеан готовится к удару урагана "Нейт"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Метеорологи в США считают, что ураган "Нейт" усилится до второй категории

В четырех южных штатах США объявлено чрезвычайное положение в связи с приближением урагана "Нейт" к побережью Мексиканского залива.

Луизиана, Миссисипи, Алабама и некоторые районы Флориды объявили о приближении урагана и отдали приказы о начале эвакуации.

Объявлена эвакуация и в нескольких района города Новый Орлеан, который понес страшный урон от урагана "Катрина" 12 лет назад.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Нейт" прошел над Коста-Рикой, нанеся серьезные разрушения

Ураган "Нейт" уже привел к гибели 25 человек в Никарагуа, Коста-Рике и Гондурасе, хотя там он прошел еще в статусе тропического циклона.

Затем по мере приближения к мексиканским курортам циклон стал усиливаться, и ему была присвоена первая категория по классификации ураганов. Хотя пока что он уступает по силе ураганам "Мария" и "Ирма", ударившим по этим районам в сентябре, он также несет с собой сильные ветры и проливные дожди.

Особую опасность, как отмечается в предупреждениях местной властей, представляют наводнения, вызванные нагонными волнами. Из некоторых низинных районов решено эвакуировать жителей.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По дороге в Мексиканский залив "Нейт" зацепил и побережье Никарагуа

Губернатор Луизианы Бел Эдвардс объявил чрезвычайную ситуации в связи с приближением "Нейта", который должен обрушиться на побережье штата к вечеру субботы по местному времени.

По словам губернатора, мобилизовано уже более тысячи национальных гвардейцев, часть из них направлена в Новый Орлеан для наблюдения за состоянием насосных осушительных систем. Губернатор призвал всех граждан, живущих в низколежащих районах, готовиться к эвакуации.

В Новом Орлеане введен комендантский час - с 18.00 по местному времени.

"Нейт" у нас на пороге или скоро придет", - заявил мэр города Митч Ландро, предупредив, что сильный ветер может привести к перебоям в подаче электроэнергии.

"Мы проходили все это уже много-много раз, паниковать нет нужды", - добавил он.

Ранее в пятницу ураган "Нейт" задел мексиканский полуостров Юкатан, где расположены популярные курорты Канкун и Плайа-дель-Кармен.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Гондурасе многочисленные оползни перекрыли автодороги

Губернатор мексиканского штата Квинтана-Роо Карлос Хоакин заявил, что, хотя центр циклона пройдет, как ожидается, немного восточнее полуострова, он может принести с собой проливные дожди и наводнения.

Нефтяные компании тем временем заняты эвакуацией рабочих со своих нефтяных платформ в Мексиканском заливе.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Около 5000 человек провели минувшую ночь в убежищах в Коста-Рике

В Центральной Америке "Нейт" вызвал оползни и наводнения, ставшие результатом проливных дождей; там заблокированы многие автодороги, разрушены мосты, повреждены многие дома.

В Никарагуа ураган привел к гибели по меньшей мере 13 человек, еще восемь человек погибли в Коста-Рике, три в Гондурасе и один в Сальвадоре.

Тысячи жителей этих стран провели минувшую ночь в убежищах. Около 400 тысяч человек в Коста-Рике остались без водоснабжения.