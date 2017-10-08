В Барселоне тысячи человек вышли на митинг за единство Испании

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Тысячи человек собираются в центре Барселоны выразить протест против планов лидеров Каталонии объявить о независимости после непризнанного референдума, на котором 90 процентов проголосовавших высказались за отделение от Испании.

Накануне в субботу митинги в поддержку единства Испании прошли в столице и других крупных городах.

Организаторы в Барселоне называют воскресную акцию митингом "молчаливого большинства", выступающего против референдума.

Собравшие держат в руках флаги Испании и Каталонии и скандируют: "Слава Испании", "Каталония - это Испания", "Я испанец, испанец, испанец".

90 процентов от 2,3 млн каталонцев, пришедших на непризнанный и запрещенный Мадридом референдум 1 октября, проголосовали за отделение от Испании. Явка при этом составила 43%.

Каталонцы, выступавшие против отделения региона, в основном бойкотировали голосование.

Противостояние между теми, кто поддерживает независимость состоятельной Каталонии, и теми, кто выступает за единство, разделило страну.

Парламент Каталонии намерен во вторник обсудить ситуацию, и, как полагают некоторые, объявить о независимости, тогда как премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал сделать все, чтобы не допустить отделение Каталонии.

На вопрос корреспондента El Pais, намерен ли глава правительства прибегнуть к 155 статье Конституции, позволяющей ограничить каталонскую автономию, Рахой ответил, что "не исключает никаких законных методов".

Каталонский кризис - политический тест для Рахоя, указывают эксперты. Пока политик вел себя бескопромиссно. Голосование на референдуме о независимости Каталонии было омрачено многочисленными столкновениями с полицией и чрезвычайно жесткими действиями стражей порядка.