Правообладатель иллюстрации @StefanoSutter Image caption Инцидент произошел недалеко от входа в Музей естествознания, где в выходные обычно бывает много туристов и родителей с детьми

Полиция Лондона сообщила, что после допроса отпустила из-под ареста 47-летнего водителя, совершившего наезд на пешеходов у Музея естествознания. Мужчина, имя которого не раскрывается, подозревается в опасном вождении, и в отношении него продолжается расследование.

В субботу в районе Южный Кенсингтон подозреваемый, находясь за рулем автомобиля Тойота "Приус" черного цвета, сбил 11 человек. Все они получили травмы разной степени тяжести.

Полиция заявила, что этот инцидент не связан с терроризмом и теперь разыскивает свидетелей происшествия.

В свою очередь в службе "скорой помощи" сообщили, что медикам пришлось оказывать помощь пострадавшим при аварии, которые в основном получили травмы головы и ног. Среди раненых был и водитель, совершивший наезд. Девять человек пришлось направить в больницы.

Полиция уточнила, что тяжелых травм и увечий, судя по всему, удалось избежать, и большинство пострадавших уже в субботу вечером выписали из больниц.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сразу после аварии возникла паника, и улицы вокруг музея опустели

Инцидент произошел на улице Экзибишн-роуд в районе Южный Кенсингтон около 14:20. В этом районе располгается сразу несколько крупных музеев, и обычно в это время там бывает много туристов и родителей с детьми.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Вскоре после инцидента в интернете появилось видео задержания подозреваемого

Первоначально там возникла паника, к месту происшествия прибыла вооруженная полиция,

Музей естественной истории был эвакуирован, в небе барражировали полицейские вертолеты. Однако находящиеся по соседству Музей науки и Музей Виктории и Альберта продолжили работу, хотя на время и прекратили допуск новых посетителей.

На месте инцидента был задержан мужчина, и в "Твиттере" появилось видео его задержания. При этом полиция вскоре уточнила, что это было, по всей видимости, исключительно дорожное происшествие.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В настоящее время движение в районе аварии полностью восстановлено

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила сотрудников служб экстренного реагирования, оперативно прибывших на место происшествия, и выразила сочувствие пострадавшим.

Мэр Лондона Садик Кан также выразил в "Твиттере" благодарность всем, кто оказал помощь пострадавшим, и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

В настоящее время в Британии действует второй, "серьезный" уровень угрозы, что означает высоую вероятность террористических нападений.