В Москве горит торговый комплекс "Синдика"

Правообладатель иллюстрации Джапаридзе Михаил/TASS Image caption С территории торгового комплекса были эвакуированы более 3 тыс. человек

В Подмосковье сильным охвачен крупный торговый комплекс "Синдика". Торговый комплекс горит по всей площади, на площади около 1000 кв. м. обрушилась кровля.

С территории торгового комплекса были эвакуированы более 3 тыс. человек. По сообщениям, днем в воскресенье, когда начался пожар, сработала сигнализация, и эвакуация посетителей центра прошла без паники.

Сообщается, что пострадали несколько человек, но их точное число пока неизвестно.

По информации ТАСС, один человек с ожогами был доставлен в НИИ им. Склифосовского.

К тушению пожара привлечены более 350 человек и многочисленная техника, в том числе три вертолета. К 11 часам вечера представитель оперативного штаба заявил, что пожар локализован.

Правообладатель иллюстрации Джапаридзе Михаил/TASS Image caption К тушению пожара привлечены более 350 человек и многочисленная техника

"Синдика" - строительный торговый центр, расположенный на 65 км МКАД близ района Строгино на северо-западе Москвы. Он занимает площадь в 150 тыс. кв. метров.

В "Синдике" около 1000 магазинов и парковка на пять тысяч машин.

Когда начался пожар, доступ ко всем помещениям ТЦ был сразу перекрыт, включая подземную парковку, где были автомобили посетителей.

Как сообщили местные власти на подземной парковке, которая оказалась полностью охваченной огнем, начали взрываться автомобили.

Правообладатель иллюстрации Григорьев Максим/TASS Image caption Ущерб от пожара, по предварительным данным Всероссийского союза страховщиков, может составить до 5 млрд рублей

По сведениям ТАСС, рассматриваются несколько версий причин пожара, в их числе и поджог.

"Но пока говорить о них предметно преждевременно, так как специалисты приступят к изучению пожара после его полной ликвидации", - сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

Ущерб от пожара, по предварительным данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), может составить до 5 млрд рублей.

Об этом сообщает пресс-служба ВСС со ссылкой на президента союза Игоря Юргенса.

"Сейчас выясняется, был ли объект застрахован. Именно от этого зависит, будут ли выплаты за утраченное имущество", - говорится в сообщении.

Выплаты за повреждения автомобилей на парковке возможны только при наличии страховки КАСКО, уточняется в сообщении, полис ОСАГО такие случаи не покрывает.

Правообладатель иллюстрации Джапаридзе Михаил/TASS Image caption Пожар охватил всю территорию торгового комплекса

Торговый центр "Синдика" открылся после масштабной реконструкции 28 сентября 2014 года. Он специализируется на торговле стройматериалами и входит в "ЗАО "Холдинговая компания "Синдика", президент компании - Арсен Каноков, представляющий Кабардино-Балкарию в Совете Федерации.