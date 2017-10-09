Франция не собирается признавать независимость Каталонии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сторонники независимости Каталонии надеялись на поддержку ЕС

Правительство Франции заявило, что не признает независимость Каталонии. Более того, если регион все же заявит об отделении, ему грозит исключение из Евросоюза.

Кризис, последовавший за голосованием в Каталонии 1 октября, должен быть разрешен в диалоге с Испанией. Об этом заявила министр Франции по европейским делам Натали Луазо.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон должен обратиться к местному парламенту во вторник, 10 октября. И пока нет никаких признаков возможного компромисса с Мадридом.

Тем временем экономическое давление на сторонников независимости продолжает расти.

Свои офисы из Каталонии решили перенести еще три большие испанские компании: телекоммуникационный холдинг Cellnex, корпорация Inmobiliaria Colonial, управляющая недвижимостью, и компания Abertis, которая занимается строительством дорог и коммуникаций.

До этого об уходе из Каталонии объявили крупные банки-кредиторы Caixabank и Sabadell.

Испания - пятая по величине экономика ЕС и член НАТО. Каталония с населением в 7,5 млн человек играет для страны важнейшую роль.

"Великая демократия"

В эфире французского телеканала CNews министр Натали Луазо заявила, что "если будет объявлено о независимости, Франция не признает этого".

"Первым возможным результатом может стать исключение Каталонии из Евросоюза", - добавила она.

"Разумеется, Каталонии нужно многое предусмотреть, кроме голосования, организованного движением за независимость. Кризис может быть разрешен только в диалоге с Испанией на всех политических уровнях", - сказала Луазо.

Она также усомнилась в том, что результаты голосования имеют реальную силу, и назвала Испанию "великой демократией". Министр обратила внимание на особенно высокий уровень децентрализации в стране.

Тем не менее, каталонцы на протяжении долго времени требовали большей экономической свободы, повышения статуса каталанского языка и признания каталонцев отдельной нацией.

Все взоры - на Пучдемона

Заседание парламента Каталонии должно было пройти в понедельник. На нем планировалось ратифицировать декларацию о независимости после того, как 1 октября большинство голосов на запрещенном Мадридом референдуме было отдано за отделение.

В итоге сессия была заблокирована решением Конституционного суда Испании, который до этого признал само проведение регионального референдума незаконным.

Теперь все зависит от того, что именно скажет Карлес Пучдемон на выступлении перед парламентом во вторник.

Используя результаты референдума, он может попросить парламент объявить независимость Каталонии. Это приведет к тому, что в ответ испанский парламент отменит самоуправление, основываясь на 155 статье конституции.

По последним данным, явка на голосовании в Каталонии составила 43%. За независимость проголосовало 90% пришедших. При этом противники отделения массово бойкотировали голосование.

После голосования как минимум 350 тысяч человек вышли на акции протеста в Барселоне вместе с сепаратистами и политическими активистами.

Акции прошли преимущественно мирно. Однако из-за стычек с полицией, которая пыталась остановить голосование на участках, пострадало около 900 человек. 33 полицейских тоже получили травмы.