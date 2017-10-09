В Москве загорелся крупный строительный рынок

Правообладатель иллюстрации Джапаридзе Михаил/TASS Image caption С территории торгового комплекса были эвакуированы более 3 тыс. человек

В воскресенье днем загорелся один из крупнейших строительных рынков Москвы. Площадь пожара достингла 55 тысяч квадратных метров. Пожар закончили тушить только к утру понедельника. Вот, что известно о возгорании к нынешнему моменту.

Рынок "Синдика" занимает территорию 150 тыс квадратных метров торговых площадей на двух этажах - это примерно семь футбольных полей. Пожар охватил весь двухэтажный комплекс здания и подземный паркинг.

При возгорании были эвакуированы около 3000 человек, в Минздраве сообщают о трех пострадавших с ожогами.

Здание рынка тушили всю ночь - с пламенем боролись 25 пожарных расчетов, для тушения были задействованы два вертолета Ка-32. Как сообщали в МЧС через несколько часов после того как пожар был потушен, в здание никого не пускали из-за угрозы обрушения оставшейся части крыши.

Торговый центр "Синдика" открылся после масштабной реконструкции 28 сентября 2014 года. Он специализируется на торговле стройматериалами и входит в "ЗАО "Холдинговая компания "Синдика", президент компании - Арсен Каноков, представляющий Кабардино-Балкарию в Совете Федерации.

Во время пожара обрушилась крыша торгового комплекса, в подземном паркинге взрывались машины.

О причинах возгорания не говорят. МЧС в официальных сообщениях классифицирует пожар как техногенный. В МЧС заявили, что на месте возгорания работают криминалистические лаборатории.

Экологический ущерб

"Синдика" - один из крупнейших строительных рынков в Москве. По информации источника "Интерфакса", возгорание началось в здании, где хранились в том числе лакокрасочные материалы.

Возгорание лака было чревато выделением в воздух опасных веществ. В МЧС сообщили о том, что во время пожара химическаие лаборатории отслеживали состав воздуха в трех точках, и превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.

По информации ТАСС, один человек с ожогами был доставлен в НИИ имени Склифосовского.

К тушению пожара были привлечены более 350 человек и многочисленная техника, в том числе три вертолета. К 11 часам вечера 8 октября что пожар был локализован, сообщил представитель оперативного штаба пожаротушения.

Правообладатель иллюстрации Джапаридзе Михаил/TASS Image caption К тушению пожара привлечены более 350 человек и многочисленная техника

Когда начался пожар, доступ ко всем помещениям ТЦ был сразу перекрыт, включая подземную парковку, где были автомобили посетителей.

Правообладатель иллюстрации Григорьев Максим/TASS Image caption Ущерб от пожара, по предварительным данным Всероссийского союза страховщиков, может составить до 5 млрд рублей

По сведениям ТАСС, рассматриваются несколько версий причин пожара, в их числе и поджог.

"Но пока говорить о них предметно преждевременно, так как специалисты приступят к изучению пожара после его полной ликвидации", - сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

Ущерб от пожара, по предварительным данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), может составить до 5 млрд рублей.

Об этом сообщает пресс-служба ВСС со ссылкой на президента союза Игоря Юргенса.

"Сейчас выясняется, был ли объект застрахован. Именно от этого зависит, будут ли выплаты за утраченное имущество", - говорится в сообщении.

Выплаты за повреждения автомобилей на парковке возможны только при наличии страховки КАСКО, уточняется в сообщении, полис ОСАГО такие случаи не покрывает.