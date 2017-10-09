В Москве загорелся крупный строительный рынок
В воскресенье днем загорелся один из крупнейших строительных рынков Москвы. Площадь пожара достингла 55 тысяч квадратных метров. Пожар закончили тушить только к утру понедельника. Вот, что известно о возгорании к нынешнему моменту.
Рынок "Синдика" занимает территорию 150 тыс квадратных метров торговых площадей на двух этажах - это примерно семь футбольных полей. Пожар охватил весь двухэтажный комплекс здания и подземный паркинг.
При возгорании были эвакуированы около 3000 человек, в Минздраве сообщают о трех пострадавших с ожогами.
Здание рынка тушили всю ночь - с пламенем боролись 25 пожарных расчетов, для тушения были задействованы два вертолета Ка-32. Как сообщали в МЧС через несколько часов после того как пожар был потушен, в здание никого не пускали из-за угрозы обрушения оставшейся части крыши.
Торговый центр "Синдика" открылся после масштабной реконструкции 28 сентября 2014 года. Он специализируется на торговле стройматериалами и входит в "ЗАО "Холдинговая компания "Синдика", президент компании - Арсен Каноков, представляющий Кабардино-Балкарию в Совете Федерации.
Во время пожара обрушилась крыша торгового комплекса, в подземном паркинге взрывались машины.
О причинах возгорания не говорят. МЧС в официальных сообщениях классифицирует пожар как техногенный. В МЧС заявили, что на месте возгорания работают криминалистические лаборатории.
Экологический ущерб
"Синдика" - один из крупнейших строительных рынков в Москве. По информации источника "Интерфакса", возгорание началось в здании, где хранились в том числе лакокрасочные материалы.
Возгорание лака было чревато выделением в воздух опасных веществ. В МЧС сообщили о том, что во время пожара химическаие лаборатории отслеживали состав воздуха в трех точках, и превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.
По информации ТАСС, один человек с ожогами был доставлен в НИИ имени Склифосовского.
К тушению пожара были привлечены более 350 человек и многочисленная техника, в том числе три вертолета. К 11 часам вечера 8 октября что пожар был локализован, сообщил представитель оперативного штаба пожаротушения.
Когда начался пожар, доступ ко всем помещениям ТЦ был сразу перекрыт, включая подземную парковку, где были автомобили посетителей.
По сведениям ТАСС, рассматриваются несколько версий причин пожара, в их числе и поджог.
"Но пока говорить о них предметно преждевременно, так как специалисты приступят к изучению пожара после его полной ликвидации", - сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.
Ущерб от пожара, по предварительным данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), может составить до 5 млрд рублей.
Об этом сообщает пресс-служба ВСС со ссылкой на президента союза Игоря Юргенса.
"Сейчас выясняется, был ли объект застрахован. Именно от этого зависит, будут ли выплаты за утраченное имущество", - говорится в сообщении.
Выплаты за повреждения автомобилей на парковке возможны только при наличии страховки КАСКО, уточняется в сообщении, полис ОСАГО такие случаи не покрывает.