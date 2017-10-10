Директора ФБК задержали в Москве из-за фильма "Он вам не Димон"

Правообладатель иллюстрации youtube/alexey navalny Image caption Суд обязал ФБК удалить фрагменты фильма

Судебные приставы задержали в Москве Романа Рубанова - директора Фонда борьбы с коррупцией, основанного оппозиционером Алексеем Навальным.

У себя в "Твиттере" Рубанов опубликовал копию врученного ему постановления. Как следует из документа, он задержан из-за того, что не удалил с YouTube фрагменты фильма "Он вам не Димон" про премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Суд требовал удалить те фрагменты фильма "Он вам не Димон" производства ФБК, где говорится о том, что Дмитрий Медведев дал взятку бизнесмену Алишеру Усманову.

В документе сказано, что решение Люблинского райсуда Москвы вступило в силу 11 августа. У ФБК было десять дней, чтобы удалить из фильма и текста расследования сведения о взятке.