Лесные пожары в Калифорнии в разгар сбора винограда: 10 погибших

Media playback is unsupported on your device Пожары в Калифорнии: факты и цифры

По меньшей мере 10 человек стали жертвами лесных пожаров в Калифорнии, охвативших один из самых известных винодельческих районов США.

Режим чрезвычайной ситуации ранее был введен в округах Напа, Сонома и Юба. Около 20 тысяч жителей этих районов покинули опасную территорию.

Огонь бушует в окрестностях долины Напа - центра производства калифорнийского вина.

По данным властей, это самый сильный пожар в регионе за всю историю. Около 1500 строений в этом районе были уничтожены огнем.

На юге Калифорнии лесные пожары вспыхивают довольно часто, однако на севере штата они происходят реже.

"Огонь уже уничтожил много строений и угрожает уничтожить еще тысячи домов, в связи с чем необходимо эвакуировать тысячи жителей", - сказал губернатор штата Калифорния Джерри Браун, объявляя о введении режима чрезвычайной ситуации.

По данным метеорологов, шансы на то, что погода в ближайшие дни изменится, очень невелики.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По данным метеорологов, пожарным придется работать в сложных условиях - погода в ближайшие дни вряд ли изменится

Об обстоятельствах гибели семи человек в округе Сонома пока ничего не сообщается, однако шериф округа Роб Джордано говорит, что число жертв пожара в ближайшее время может вырасти.

"Много сгоревших домов, пострадавшая территория достаточно обширна, поэтому логично, что число жертв может вырасти", - пояснил Роб Джордано.

Еще два человека погибли в округе Напа и еще один - в округе Мендоцино.

Десятки рабочих прямо ночью были эвакуированы на вертолете с виноградных плантаций, к которым приблизился огонь.

Многие виноградники, расположенные в долине Напа, принадлежат знаменитостям. Из-за пожара все виноградники было решено закрыть. Работники виноградников актера и музыканта Дэйва Мэттьюса и кинорежиссера Фрэнсиса Форда Копполы были эвакуированы, а сами виноградники закрыты.

Пожар произошел как раз во время сбора урожая винограда. При этом, как отмечается, многие фермеры успели уже собрать большую часть урожая.

Почему огонь рапространяется так быстро?

Пока не ясно, что стало причиной вспыхнувшего в минувшее воскресенье лесного пожара, однако понятно, что столь быстрому распространению огня способствовало несколько факторов: сильный ветер, сухой воздух и жаркая погода.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пожар уже уничтожил 1500 домов

По данным властей, скорость ветра достигала 80 км в час, огонь охватил территорию в 30 тысяч га.

Владелец виноградника Кен Мохольт-Сиберт с семьей в спешке покинул свой дом в ночь на воскресенье. По словам фермера, они не ожидали столь быстрого распространения огня.

"Ветра не было, а потом был сильный порыв ветра. Затем - еще один порыв ветра, но уже с другой стороны. И наш дом оказался в кольце огня", - говорит фермер. Он почти уверен, что его дом уничтожило огнем после того, как они уехали.

В этом году в регионе были зафиксированы рекордно высокие температуры и длительный период засухи.

Валери Шропп из города Санта-Роза тоже говорит, что жители этого региона никогда не видели, чтобы огонь распространялся так быстро.

"Около двери у нас стоят собранные рюкзаки. В городе живут 175 тысяч человек. Мы не ожидали, что огонь доберется до города и будет распространяться с такой скоростью", - сказала Валери Шропп.