В Сирии разбился при взлете российский бомбардировщик, экипаж погиб
- 10 октября 2017
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Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился при взлете с авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщает российское министерство обороны. Оба летчика погибли
По данным ведомства, авария произошла во вторник утром. После разбега самолет выкатился за пределы взлетной полосы и разрушился. Оба пилота не успели катапультироваться и погибли. Предполагаемой причиной случившегося в минобороны назвали неисправность самолета.
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