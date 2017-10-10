В Сирии разбился при взлете российский бомбардировщик, экипаж погиб

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился при взлете с авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщает российское министерство обороны. Оба летчика погибли

По данным ведомства, авария произошла во вторник утром. После разбега самолет выкатился за пределы взлетной полосы и разрушился. Оба пилота не успели катапультироваться и погибли. Предполагаемой причиной случившегося в минобороны назвали неисправность самолета.

Сообщение дополняется