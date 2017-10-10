Уволен губернатор Ивановской области. Он стал десятым за 16 дней

Правообладатель иллюстрации Sergey Savostyanov\tass Image caption Об отставке Павла Конькова давно говорили в российских СМИ

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Станислава Воскресенского. Ивановская область стала уже десятым за 16 дней регионом, где сменился губернатор.

В последнее время СМИ регулярно сообщали о возможной отставке Конькова. О том, что губернатор может уйти, 3 октября сообщали источники РБК. Как заявил изданию еще один источник, одним из главных факторов, которые способствовали уходу Конькова, были коррупционные скандалы в области.

Ивановская область недавно привлекла к себе широкое внимание после того, как оппозиционер Алексей Навальный заявил, что в Плесе находится резиденция, которую часто посещает премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Куликов и коррупция

В последние годы в области действительно часто возбуждали громкие дела по случаям коррупции.

В ноябре 2014 года был арестован бывший начальник управления МВД по Ивановской области Александр Никитин, которого заподозрили в растрате. По версии следствия, Никитин покупал по завышенным ценам на бюджетные деньги мебель для своего кабинета. Приговор Никитину был вынесен 10 июня 2016 года. Он получил три года колонии общего режима, но в июле 2017 года был досрочно освобожден.

В 2015 году были арестованы на два месяца по подозрению в получении взятки мэр второго по величине города Ивановской области, Кинешмы, Алексей Крупин и его первый заместитель Александр Шуршин. В июне нынешнего года бывших чиновников приговорили: Крупин получил девять лет колонии строгого режима, Шуршин - шесть лет и 14 млн рублей штрафа.

В мае прошлого года СКР возбудил дело против первого заместителя председателя правительства Ивановской области Дмитрия Куликова. По версии следствия, в 2014 году Куликов получил от бывшего главы города Иваново Вячеслава Сверчкова взятку в размере 5 млн рублей. Сам Сверчков был приговорен по делу о взятке к пяти годам колонии строгого режима в мае нынешнего года.

Всего, по данным Общероссийского народного фронта, только за первые три месяца прошлого года в области было возбуждено более 20 уголовных дел по коррупционным статьям.

Кто такой Станислав Воскресенский?

Станислав Воскресенский дважды занимал пост замминистра экономического развития - с 2008 по 2012 годы (пост министра тогда занимала Эльвира Набиуллина) и с августа 2014 года по настоящее время (при министрах Алексее Улюкаеве и Максиме Орешкине).

Воскресенский уже работал с регионами: в 2012 году его назначили заместителем полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Он отвечал за развитие Калининградской области. Тогда считалось, что это назначение на вырост, и позже его могут назначить полпредом или губернатором, писала газета .

По возвращении в минэкономразвития в августе 2014 года Воскресенский работал над продвижением экономических интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В июне нынешнего года газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Воскресенский может возглавить "ФГУП "Почта России".