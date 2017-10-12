Революция или мрак: Центр Кудрина задумал технологический прорыв

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Центр стратегических разработок, возглавляемый экс-министром финансов России Алексеем Кудриным, разработал программу технологической революции в стране. Она может стать альтернативой уже принятой программе развития цифровой экономики. Но прислушаются ли власти к экспертам?

Российское правительство уже приняло программу "Цифровая экономика", а само ее построение фактически стало новой национальной идеей. Президент России Владимир Путин "полностью заболел" цифровой экономикой, признавал летом этого года первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Программа, к примеру, предполагает создать в России не менее 10 высокотехнологичных компаний и создать несколько десятков "умных городов".

Но Центр Кудрина, который сейчас работает над программой долгосрочных реформ по заданию Путина, считает, что ее недостаточно для того, чтобы полностью изменить российскую экономику.

Предложения из этого доклада специалисты центра не направят в правительство и Кремль. Но рассчитывают, что сам доклад подтолкнет широкую общественную дискуссию о том, как Россия должна развиваться, сказал Русской службе Би-би-си вице-президент ЦСР Владимир Княгинин.

Образ будущего

У доклада есть отдельный список прорывных технологий, которые в России могут быть внедрены. О чем речь?

В легкой промышленности, к примеру, по задумке ЦСР, будут использовать 3D-печать при производстве одежды. Будет использоваться "самовосстанавливающийся текстиль".

В сельском хозяйстве внедрят технологии "интернета вещей", будет применяться генная инженерия.

Состоится переход к так называемой "4П"-медицине - предсказательной, превентивной, персонализированной и партисипативной, то есть предполагающей активное управление здоровьем самим пациентом. 3D-принтеры будут использоваться при создании искусственных органов человека.

В сфере финансов в ЦСР полагают, что за время реализации программы население перейдет к мобильным расчетам и электронным финансам, а затем и к расчетам на базе технологии блокчейн - как раз это технология используется в производстве и обращении биткоинов.

Кроме того, в докладе описывают прорывные технологии, которые могут быть использованы в добыче нефти и газа. В докладе также описывают шахты будущего, в которых не будет людей, а оборудование будет работать на основе интернета вещей и виртуальной реальности.

Как этого достичь?

Сейчас для России это выглядит как часть романа-утопии. Но как пишут эксперты, сейчас в мире происходят масштабные изменения, которые называют четвертой промышленной революцией. В ее основе лежит переход от массового производства стандартизированной продукции к высокопроизводительному производству "индивидуализированной" продукции. И России важно развернуть масштабные реформы до 2035 года.

Что будет, если она этого не сделает? Эксперты рисуют мрачные прогнозы: страна все больше будет зависеть от импорта продуктов, лекарств и промышленных товаров, а в самой экономике будут доминировать не самые эффективные госкомпании. Ситуация будет усугубляться демографическими проблемами: старением населения и сокращением числа людей трудоспособного возраста.

У России есть два пути, по которому можно пойти. По эволюционному - через простую модернизацию уже существующих отраслей, и революционному - через создание новых секторов экономики.

Но в случае эволюционного пути есть риск упустить важный момент и отстать от мирового развития. А ставка на развитие исключительно перспективных сегментов экономики будущего повлечет неоправданную деградацию основы сложившейся экономики, пишут эксперты ЦСР.

В итоге эксперты фонда полагают, что оба сценария должны реализовываться параллельно.

Правообладатель иллюстрации Artyom Korotayev/TASS Image caption Кудрин и возглавляемый им ЦСР написали программу реформ по заданию президента

Как совершить технологическую революцию?

По замыслу ЦСР, государство должно стать локомотивом всех изменений и поддерживать их в том числе и деньгами. Изменения должны строиться вокруг технологических консорциумов - объединений компаний, разработчиков технологий и государства. Такие консорциумы и должны создавать новые отрасли экономики, а курировать их создание, по задумке экспертов, будут научно-технологические агентства.

Нужно менять существующие госкомпании и провести "умную приватизацию". Такая приватизация должна ориентироваться "не на достижение цели пополнения государственной казны, а на повышение конкурентоспособности соответствующих секторов экономики".

Еще в ЦСР предлагают составить единый долгосрочный прогноз развития науки и технологий. Опираясь на него, эксперты предлагают государству заказывать на бюджетные средства исследования и разработку новых технологий.

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Реализуемы ли такие планы?

В какую сумму могут вылиться столь грандиозные планы, в докладе не говорится. Княгинин затруднился назвать Русской службе Би-би-си даже примерные оценки.

Пока, как показывает практика, долгосрочные стратегии в России выполняются лишь частично. Так называемая "Стратегия Грефа" - программа реформ, разработанная в 2000 году, выполнена на 40%, подсчитывал ЦСР, стратегия-2010 - на 39%, а положения стратегии социально-экономического развития России до 2020 года - примерно на треть.

Сам Кудрин летом этого года в интервью агентству Bloomberg заявил, что Россия и ее правительство не готовы к реформам в области экономики даже после "потерянного десятилетия".

Меры, предлагаемые фондом Кудрина, абсолютно правильные, но в текущих условиях они вряд ли реализуемы, говорит главный экономист Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. Для того, чтобы новые технологии и инновации создавались и внедрялись, на них нужен спрос, в первую очередь, со стороны бизнеса, объясняет он. А его не стоит ждать без экономического роста.

"Если мы будем плюс-минус 1% в ближайшие пять лет расти, то это все провалится... Если государство будет пытаться создавать инновации, для которых промышленность и экономика в целом еще не созрела, то это будут впустую потраченные государством деньги", - полагает он.

Из проекта бюджета на следующие три года следует, что расходы государства на научные исследования и разработки сокращаются. Если в следующем году на них потратят 360 млрд рублей, то в 2020-м снижение составит почти 4%. Расходы на образование в 2018 году вырастут на 7% в номинальном выражении, но в процентах ВВП расходы на образование снизятся по сравнению с текущим годом. Уже сейчас они не дотягивают и до 1% ВВП (0,7%), а снизятся до 0,6%.