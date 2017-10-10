Роскомнадзор проверяет Си-эн-эн на нарушение российских законов

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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) проверяет, не приводит ли "влияние штаб-квартиры" телекомпании Си-эн-эн в США к нарушению российского законодательства о СМИ, заявил глава ведомства Александр Жаров.

"Телеканал Си-эн-эн, который зарегистрирован в РФ как российское СМИ, обязан соблюдать законодательство Российской Федерации о средствах массовой информации. В настоящее время специалисты Роскомнадзора проверяют, не приводит ли прямое и косвенное влияние штаб-квартиры Си-эн-эн в Атланте (США) к тому, что распространяемый телекомпанией в РФ продукт нарушает российские законы", - заявил Жаров Интерфаксу.

Чиновник добавил, что в случае, если нарушения будут выявлены, то Роскомнадзор "будет вынужден принять меры в отношении Си-эн-эн".

Ранее во вторник Жаров сообщил, что Роскомнадзор снял с телекомпании ранее предъявленные претензии: в конце сентября в ведомстве сообщили, что Си-эн-эн получила административное предупреждение за неправильное указание в эфире выходных данных.

Тогда Жаров отмечал, что по российскому законодательству процедура прекращения деятельности СМИ инициируется после двух предупреждений, но пока об этом речи не идет.

Во вторник глава Роскомнадзора пояснил, что телекомпания устранила нарушения и сможет продолжить работу в России. При этом Жаров пообещал, что Роскомнадзор продолжит мониторинг соответствия деятельности американской компании российскому законодательству.

"Зеркальные меры"

Накануне в российском министерстве юстиции объявили, что ряду американских СМИ, работающих в России, были вынесены предупреждения о возможном ограничении деятельности в качестве "зеркальных мер" на притеснение российских СМИ в США.

В минюсте не уточнили, о каких американских СМИ идет речь, однако информационные агентства со ссылкой на источник в правительственных кругах сообщали, что среди них: "Голос Америки" и проекты "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", в том числе "Радио Свобода", телеканал "Настоящее время", "Фактограф", "Крым.реалии", "Кавказ.реалии" и "Idel.реалии".

В самой медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" также сообщали, что "Радио Свобода", сайт "Idel.Реалии" и телеканал "Настоящее время" получили уведомления о том, что российские компетентные органы усмотрели в деятельности этих организаций признаки, установленные в законе "О некоммерческих организациях" для организаций-иностранных агентов.

В письме, как сообщила корпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", говорилось о том, что российским законом "О средствах массовой информации" предусмотрена возможность "установления ограничений для корреспондентов средств массовой информации тех государств, в которых имеются специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности журналистов средств массовой информации, зарегистрированных в Российской Федерации".

Как "притесняют" RT

Речь идет о возможных ограничениях в США в отношении российского телеканала RT.

В начале сентября в RT сообщили, что компания, обслуживающая телеканал RT America, получила письмо от минюста США с требованием зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала эти требования незаконными и отметила, что из-за давления властей США телекомпания может уйти из страны.

Официально минюст США не подтверждал существование письма.

На прошлой неделе Симоньян заявила, что минюст США требует от телеканала зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 17 октября. По ее словам, отказ выполнить это требование может повлечь арест сотрудников и имущества телеканала.

Генпрокуратура изучает возможность признания деятельности некоторых американских СМИ нежелательной на территории России, сообщал на прошлой неделе Интерфаксу со ссылкой на информированные источники.

Комментируя это сообщение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорили, что в случае притеснения российских СМИ в США Москва может принять ответные меры, однако у Кремля нет информации о планах генпрокуратуры в отношении зарубежных СМИ.

Если притеснение российских СМИ в других странах продолжится, "нельзя исключать действий, которые будут осуществлены на основе принципа взаимности", говорил Песков.

Возможность ограничения работы американских СМИ в России обсуждалась на последнем заседании комиссии Совета Федерации по противодействию вмешательству в дела России на прошлой неделе. Ранее и в Госдуме Си-эн-эн называли в числе СМИ, которые могли влиять на внутреннюю политику России.

А накануне, 9 октября, информационные агентства со ссылкой на правительственный источник сообщили, что "Генпрокуратура в настоящий момент имеет все полномочия для признания ряда американских СМИ, уличенных во вмешательстве во внутренние дела России, нежелательными организациями на территории РФ".