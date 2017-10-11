Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Накануне в Барселоне послушать заявление лидера Каталонии Пучдемона собрались сотни его сторонников

Правительство Испании отвергло декларацию независимости Каталонии, подписанную накануне лидером автономии Карлесом Пучдемоном.

Вице-премьер правительства Испании Сорайя Саенц де Сантамария назвал Пучдемона человеком, который "не знает, где он и куда двигается".

Премьер-министр Испании Мариано Рахой должен собрать экстренное заседание кабинета министров, чтобы обсудить дальнейшие шаги правительства.

Накануне, 10 октября, Карлес Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии, однако призвал региональный парламент отложить объявление независимости, чтобы наладить диалог с Мадридом по вопросу о выходе из Испании.

По его словам, в результате прошедшего 1 октября референдума автономия получила мандат от народа, чтобы стать независимым государством.

"Миллионы жителей в Каталонии считают единственным вариантом то, чтобы Каталония стала независимым государством", - заявил Пучдемон.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption У здания парламента Каталонии собрались сторонники независимости

"Мы не преступники, мы не сумасшедшие, мы не путчисты, мы нормальные люди, которые просят иметь возможность проголосовать. У нас нет ничего против Испании и испанцев", - заявил глава каталонского правительства, обращаясь к испанским властям.

В Барселоне во вторник были усилены меры безопасности. Территория парламента Каталонии и парк Цитадели, в котором он находится, были полностью оцеплены каталонской полицией.

Как сообщали из Барселоны корреспонденты Русской службы Би-би-си, многие местные жители принесли к зданию парламента каталонские эстелады (флаги за независимость), плакаты с надписью "демократия" и гвоздики.

За несколько часов до речи Пучдемона, как сообщала из Барселоны европейский редактор Би-би-си Катя Адлер, никто, в том числе сподвижники каталонского лидера, точно не знали, будет ли во вторник провозглашена независимость автономии.

"Восстановление закона"

Правительство Испании, столкнувшееся с самым серьезным политическим кризисом в стране после попытки военного переворота 1981 года, предупредило, что незамедлительно ответит на любую одностороннюю декларацию независимости и предпримет меры "по восстановлению закона и демократии".

Заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саенц де Сантамария заявил в понедельник: "Я призываю разумных людей в каталонском правительстве... Не прыгайте с обрыва, потому что вы потянете с собой людей".

Мэр Барселоны Ада Колау призвала Пучдемона и премьер-министра Испании Мариано Рахоя к "деэскалации кризиса".

Ранее две крупнейшие страны Евросоюза - Франция и Германия - выступили в поддержку единства Испании и против одностороннего объявления независимости Каталонией.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption 10 октября у здания парламента Каталонии дежурят усиленные наряды полиции

В субботу канцлер Германии Ангела Меркель во время разговора с премьер-министром Испании Мариано Рахоем, как сообщила ее пресс-секретарь, не только подтвердила свою поддержку единства Испании, но и высказалась за диалог между противоборствующими сторонами.

Франция предупредила, что не признает Каталонию, если регион в одностороннем порядке объявит независимость.

Референдум о независимости, который не признают ни испанские власти, ни Евросоюз, и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом королевства, прошел 1 октября.

90 процентов от 2,3 млн каталонцев, пришедших на непризнанный и запрещенный Мадридом референдум, проголосовали за отделение от Испании. Явка при этом, по данным каталонских властей, составила 43%.

Около 900 человек пострадали в результате действий полиции, пытавшейся не допустить проведения голосования. В результате столкновений участников референдума и полицейских травмы получили 33 стража порядка.

Позже правительство Испании принесло Каталонии извинения за жесткие действия полиции в ходе референдума, обвинив при этом каталонские власти в организации незаконного голосования.