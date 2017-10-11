Конкурс водителей автобусов по-омски: ПДД, вождение, стрельба

Правообладатель иллюстрации Mikhail Mettsel/TASS Image caption Представители некоторых гражданских профессий обязаны хорошо стрелять - например, инкассаторы

Омское государственное предприятие "Омскоблавтотранс" объявило конкурс водителей автобусов, участникам которого, помимо знания правил дорожного движения и мастерства вождения, предложили посостязаться в пулевой стрельбе.

В пресс-релизе предприятия говорится, что стрельба будет проводиться из малокалиберной винтовки из положения лежа и из пистолета в положении стоя. Мишень будет находиться в 50 метрах для винтовки и в 25 - для пистолета.

В "Омскоблавтотрансе" не смогли объяснить Русской службе Би-би-си, зачем водителям умение стрелять, сообщив, что пункт о пулевой стрельбе был включен в перечень заданий конкурса по решению, принятому на заседании профсоюза предприятия.

Глава профсоюза Александр Плотников в разговоре с Би-би-си заявил, что сами водители предприятия стрелять не будут, потому что не умеют.

"Стрелять будут другие люди", - добавил он, затруднившись пояснить, кто эти другие люди и имеют ли они какое-то отношение к общественному транспорту Омска.

Однако агентству FlashSiberia в компании сказали, что соревноваться будут именно водители. При этом журналистов заверили, что "водители, участвующие в соревнованиях, пока не собираются стрелять по пассажирам".

Конкурс профессионального мастерства водителей автобусов намечен на 13 октября.