Совладельца "Юлмарта" заподозрили в мошенничестве на 1 млрд рублей

Правообладатель иллюстрации Svetlana Holyavchuk/TASS Image caption Сейчас Костыгин находится в изоляторе временного содержания

Совладелец сети "Юлмарт" Дмитрий Костыгин задержан по подозрению в мошенничестве с кредитом Сбербанка на 1 млрд рублей.

Костыгин задержан на двое суток вечером во вторник, 10 октября, сообщило петербургское издение "Фонтанка". Эту информацию подтвердил Русской службе Би-би-си адвокат бизнесмена Константин Добрынин.

Добрынин добавил, что сейчас Костыгин находится в изоляторе временного содержания.

"По статье, которую ему вменяют (мошенничество в сфере кредитования), если следовать букве закона, возможна мера пресечения, не связанная с лишением свободы: домашний арест, подписка, залог. Вопрос в том насколько следственные органы собираются корректно соблюдать закон", - сказал адвокат.

Сам бизнесмен не считает себя виновным и уверен, что его отпустят. "Во время кризиса или шторма главное - не паниковать. Может быть, мне и неприятны сегодняшние события, но вины своей я не вижу, поэтому особо и не волнуюсь", - цитирует его заявление издание РБК.

Русская служба Би-би-си направила запрос в "Сбербанк", на момент публикации ответа не получила.

Деньги "Сбербанк" выдал компании в апреле 2016 года. Как считают банк и следствие, возвращать эти деньги в компании не собирались, так как в заявке на кредит руководство "Юлмарта" не указало долги. Компания выплатила проценты за обслуживание кредита в 69,3 млн рублей., а осенью 2016 года перестала его обслуживать.

"Сбербанк" требует 1 млрд рублей изначального долга и 1,43 млрд рублей долга по схеме факторинга.

Утром среды проходили обыски в квартирах бывшего гендиректора "Юлмарта" Сергея Федоринова, формального кредитора "Юлмарта" Олега Морозова и у самого Костыгина. Обыски проводили оперативники "налогового" отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургской полиции.

Костыгина вызвали в Следственный комитет, где он шесть часов отвечал на вопросы следователей, но вину не признал. Федорина и Морозова также вызывали в СК на допрос, однако позже отпустили.