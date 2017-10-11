Джоли и Пэлтроу заявили о домогательствах со стороны Вайнштейна

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу снимались в фильмах компании Вайнштейна

Голливудские актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу заявили, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны продюсера Харви Вайнштейна на раннем этапе своей карьеры.

Ранее целый ряд других кинозвезд заявили о домогательствах со стороны оскароносного продюсера, что привело к его увольнению из основанной им же и его братом компании Weinstein Company.

"У меня был негативный опыт [работы] с Харви Вайнштейном в молодости, и в результате я решила больше никогда не работать с ним и предостерегала тех, кто делал это. Такое отношение к женщинам в любой сфере и в любой стране недопустимо", - говорится в заявлении Джоли, опубликованном в издании New York Times.

Пэлтроу заявила, что когда Вайнштейн утвердил ее на главную роль в фильме, он пригласил ее в своей гостиничный номер, дотронулся до нее руками и попросил сделать ему массаж в спальне.

"Я была ребенком, меня утвердили, я была ошеломлена", - пишет актриса.

По ее словам, она рассказала об этом инциденте Брэду Питту, с которым тогда встречалась, и он выступил против Вайнштейна.

"Я думала, он уволит меня", - вспоминает Пэлтроу.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Актриса Азия Ардженто рассказала изданию New Yorker, что Вайнштейн пытался склонить ее к сексу (фото 2009 г.)

"Отвращение от последних сообщений"

Во вторник супруга Вайнштейна, 41-летняя Джорджина Чапман заявила о расставании с мужем.

"У меня сердце болит, когда я думаю обо всех женщинах, переживших ужасные страдания из-за этих непростительных действий", - сказала Чапман в интервью журналу People.

К голосам осуждения в адрес 65-летнего продюсера присоединился и экс-президент США Барак Обама со своей супругой Мишель. В начале этого года их дочь Малия работала стажером в подразделении Weinstein Company в Нью-Йорке.

В заявлении супругов Обама говорится, что они "почувствовали отвращение от последних сообщений о Харви Вайнштейне".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Супруга Вайнштейна Джорджина Чапман заявила об уходе от мужа

Тем временем 16 бывших сотрудников компаний Вайнштейна сообщили изданию New Yorker, что они знали о домогательствах продюсера к коллегам во время работы над фильмами.

Актриса и режиссер Азия Ардженто и актриса Люсия Столлер рассказали изданию, что Вайнштейн пытался склонить их к сексу.

Ардженто признается, что раньше не решалась говорить об этом публично, поскольку опасалась за свою карьеру.

О домогательствах со стороны продюсера заявила и Мира Сорвино, в 1996 году получившая "Оскар" за роль в фильме"Великая Афродита", снятом на принадежащей Вайнштейну студии Miramax.

Актриса Розанна Аркетт призналась изданию, что отклонила сексуальные предложения продюсера, из-за чего пострадала ее карьера.

"По взаимному согласию"

В ответ на это представитель Вайнштейна Салли Хофмейстер выпустила заявление, в котором говорится, что он отвергает обвинения в свой адрес.

"Господин Вайнштейн, естественно, не может отвечать на анонимные обвинения, однако если говорить о тех женщинах, которые обвинили его открыто, то господин Вайнштейн полагает, что все отношения происходили по взаимному согласию. Господин Вайнштейн проводит косультации, прислушивается к общественному мнению и выбирает наилучший путь", - отмечается в заявлении.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption О домогательствах со стороны продюсера заявила и Мира Сорвино

Харви Вайнштейн работал над такими хитами, как "Влюбленный Шекспир", "Король говорит!", "Криминальное чтиво" и "Джанго освобожденный", он является лауреатом множества престижных премий, включая "Оскар" и BAFTA.