Прокурор напомнил Белых признание в том, что он брал деньги

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в ресторане отеля в центре Москвы

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, которого судят за получение взятки в особо крупном размере, рассказал, почему в день задержания он написал заявление о происхождении переданных ему денег, а на судебном процессе говорил, что о деньгах не знал.

На заседании суда в среду, 11 октября, Белых объяснял противоречия между данными в первые часы после задержания показаниями и тем, что он говорил ранее на судебном процессе о событиях 24 июня 2016 года.

В тот день на встрече в ресторане отеля Lotte Plaza предприниматель Юрий Судгаймер передал Белых подарочную упаковку, в которой находилась бутылка вина и пакет с деньгами (помеченными специальным раствором).

Когда бывший губернатор и бизнесмен направились к выходу, их остановили сотрудники ФСБ. "Я сам попросил бумагу и ручку, чтобы описать ситуацию, - вспомнил сейчас в суде Белых, - я был абсолютно уверен, что задерживают Судгаймера".

Бутылка вина в пакете

Деньги, находившиеся в пакете, которые Судгаймер под контролем оперативников принес на встречу в отеле Lotte Plaza, следствие считает последним из четырех эпизодов получения взяток.

Белых обвиняют в том, что за вознаграждение он оказывал общее покровительство предприятиям НЛК и УК "Лесхоз", которые находились под контролем сначала предпринимателя Альберта Ларицкого, а затем Судгаймера.

По версии следствия, экс-губернатор способствовал включению заявок этих компаний в список приоритетных инвестпроектов, что давало им возможность на льготных условиях получать в аренду лесные участки.

Белых обвинение категорически отвергает. О своей невиновности он говорил, давая показания в суде. По его словам, он регулярно встречался с предпринимателями и публично предлагал им поучаствовать в финансировании проектов, связанных со спортом, культурой и благоустройством с помощью пожертвований в фонд "Вятка" или на счета Российского военно-исторического общества (РВИО).

Разговор о перечислении денег на счета РВИО, которое летом 2016 года занималось установкой памятников в Кирове, был и с Судгаймером: бизнесмен согласился помочь, но впоследствии сказал, что ему неудобно переводить деньги через банк, он хотел бы передать их наличными, говорил в суде Белых.

На заседании в среду Белых рассказал, что в день задержания они должны были "как обычно" обсудить с Судгаймером "рабочие вопросы". По его словам, он ждал предпринимателя в людном лобби отеля, но тот позвонил и попросил спуститься в ресторан в отдельный кабинет.

Экс-губернатор во время дачи показаний в суде настаивал, что не знал о принесенных деньгах и не обсуждал заранее их передачу.

"Он передал мне пакет со словами: "С днем рождения, Никита Юрьевич", - рассказал Белых, уточнив, что увидел внутри бутылку вина, но не стал подробно рассматривать подарок.

"Пытался объяснить"

В ответ на эти пояснения прокурор попросила огласить заявление, которое Белых написал за столом ресторана в отеле Lotte Plaza.

В нем бывший губернатор объясняет, что в Кирове принята программа реконструкции, которую из-за "хронического недостатка средств" было решено выполнить за счет внебюджетных средств.

В документе говорится, что в течение июня Белых и Судгаймер несколько раз обсуждали встречу. В день задержания предприниматель "передал пакет, в котором, как я предполагал, находились деньги, предназначенные для городских проектов" - так пояснял свои действия Белых в заявлении от 24 июня 2016 года.

"Я никаких противоречий со своими словами в суде не вижу", - заявил суду Белых, выслушав пересказ своих слов, сказанных сразу после задержания.

"А я вижу", - ответила прокурор.

По словам Белых, у Судгаймера были проблемы с правоохранительными органами в России, поэтому бывший губернатор был убежден, что оперативники пришли за бизнесменом.

"Когда из пакета выложили деньги, я счел, что мне нужно объяснить, как они могли там оказаться", - рассказал Белых.

По словам экс-губернатора, он надеялся письменными показаниями помочь Судгаймеру: "У меня задача была как раз объяснить, на что эти деньги предполагались".

Передачу денег на встрече, которая состоялась вскоре после дня рождения Белых, он и его адвокат называют провокацией.

"Судгаймер и организаторы провокации понимали, что я не возьму наличные деньги, поэтому сделали это в такой форме - подарочный пакет, бутылка вина", - сказал Белых.

"Единственное, что до колбасы не додумались", - добавил он, возможно, имея в виду колбасу из корзинки, которую глава "Роснефти" Игорь Сечин вручил теперь уже бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву перед его задержанием.