Пресс-секретаря Роскомнадзора посадили под домашний арест

Правообладатель иллюстрации roskomnadzor.official/facebook Image caption О сути подозрений в отношении Ампелонского официально пока не сообщается

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский отправлен под домашний арест до 7 ноября, сообщает суд. Накануне стало известно, что представитель ведомства стал подозреваемым по делу о мошенничестве, но ранее в суде не уточняли, какую меру пресечения избрали для Ампелонского.

Пресс-секретарь Чертановского районного суда Москвы Станислав Ежов пояснил ТАСС, что следствие просило заключить пресс-секретаря Роскомнадзора под стражу, но суд отказался это сделать и отправил его под домашний арест. Ампелонский обжаловал это решение суда.

Ампелонский и еще два чиновника ведомства стали подозреваемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере. На прошлой неделе в Чертановский суд поступили ходатайства следствия об избрании для них меры пресечения.

Следователи просили отправить пресс-секретаря Роскомнадзора и одного из его коллег в СИЗО, а еще одного фигуранта дела - под домашний арест. На сайте суда накануне была информация только о том, что 5 октября суд отказался отправить Ампелонского под стражу.

Помимо Ампелонского по делу проходят руководитель правового отдела Роскомнадзора Борис Едидин и глава аппарата ведомства Александр Весельчаков. Весельчаков, как следует из карточки на сайте суда, был отправлен под домашний арест.

Телефон Ампелонского накануне не отвечал. Агентство Интерфакс накануне предполагало, ссылаясь на источник, что Ампелонский и Едидин были отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Из разъяснения пресс-секретаря Чертановского суда следует, что Едидин также находится под домашним арестом (срок для всех одинаковый - 7 ноября).

Что известно о деле

О сути подозрений в отношении Ампелонского и его коллег официально до сих пор ничего не сообщается.

Собеседник Интерфакса рассказывал накануне, что уголовное дело возбуждено в связи с выводом средств Роскомнадзора через одно из подконтрольных ведомству федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП). ТАСС сообщал об обысках в Роскомнадзоре.

Глава ведомства Александр Жаров в среду отказался комментировать сообщения о задержании пресс-секретаря Ампелонского.

Газета "Ведомости" предполагала, также ссылаясь на анонимные источники, что дело может быть связано с ФГУП "Главный радиочастотный центр".

Ампелонский стал публичной фигурой, регулярно общаясь с журналистами. Чаще всего он комментировал предупреждения и ограничения в отношении как российских, так и зарубежных СМИ.