Лучшим рестораном мира признали деревенский паб в Британии

Правообладатель иллюстрации THE BLACK SWAN

Британский деревенский паб стал лучшим рестораном в мире по версии ресурса для путешественников TripAdvisor. Победитель был определен на основе миллионов отзывов на сайте за последний год.

Британский ресторан впервые вышел на первое место с момента основания премии в 2012 году.

Паб Black Swan ("Черный лебедь"), уже имеющий одну мишленовскую звезду и четыре престижные награды AA Rosette, - семейный ресторан в городе Олдстед в Северном Йоркшире.

Им управляет шеф-повар Томми Бэнкс, ставший четыре года назад самым молодым в Британии обладателем звезды "Мишлен", и его брат Джеймс.

"Для меня большая честь получить эту награду, и особенно важно, что она была присуждена благодаря отзывам наших клиентов", - заявил Бэнкс.

Правообладатель иллюстрации THE BLACK SWAN Image caption Томми Бэнкс стал самым юным обладателем звезды "Мишлен" в Британии - ему тогда было 24 года

Ресторан одного из известнейших британских шеф-поваров Реймонда Блана Le Manoir в Оксфордшире занял второе место.

До этого на протяжении двух лет титул лучшего ресторана получал Martín Berasategui в Испании.

TripAdvisor поясняет, что его награда отличается от остальных, так как присуждается на основе отзывов посетителей, а не базируется на мнении небольшой группы судей.

Рейтинг ресторанов TripAdvisor

Black Swan, Олдстед, Британия Belmond Le Manoir aux Quat'Saisons, Грейт Милтон, Британия Maison Lameloise, Шани, Франция L'Auberge de l'Ill, Иляезерн, Франция Martin Berasategui, Ласарте, Испания Daniel, Нью-Йорк, США La Colombe, Констанция, ЮАР David's Kitchen, Чиангмай, Таиланд Maido, Лима, Перу El Celler de Can Roca, Жирона, Испания

Впрочем, награды, как оказалось, не всегда радуют шеф-поваров. Три недели назад один из самых известных французских поваров попросил убрать его ресторан из списка "Мишлен".

46-летний Себастьян Бра объяснил, что хочет готовить отличную еду без постоянного ажиотажа и беспокойства из-за того, что анонимные судьи "Мишлен" могут нагрянуть в любой момент.

Бра управляет рестораном Le Suquet с тремя звездами "Мишлен" во французской коммуне Лайоль.

Сложные отношения с гидом "Мишлен" сложились и у испанского ресторана Casa Julio, который в 2014 году со второй попытки также отказался от своих звезд. Шеф-повар Хулио Биоска объяснял, что включение в гид "Мишлен" сопряжено со слишком большим давлением.

Бельгийский повар Фредерик Дуг также вернул мишленовскую звезду в 2014 году, заявив, что хочет быть свободным от рейтингов.