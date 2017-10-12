В Сирии убита рекрутер из Британии по прозвищу Белая вдова

  • 12 октября 2017
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Салли Джонс, гражданка Британии и одна из самых известных рекрутеров экстремистской группировки "Исламское государство", была убита в Сирии в результате удара беспилотника в июне.

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