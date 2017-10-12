В Испании военный самолет упал после парада, пилот погиб

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Военный самолет Eurofighter потерпел крушение, возвращаясь с парада в Мадриде по случаю Дня Испании. Пилот не смог катапультироваться из самолета и погиб.

"В результате инцидента пилот самолета, потерпевшего крушение при заходе на посадку, погиб", - цитирует Франс пресс заявление министерства обороны.

Сведений о других пострадавших не поступало.

Самолет потерпел крушение недалеко от военной базы в Альбасете, в 300 километрах к юго-востоку от столицы.

Испанская газета El Pais со ссылкой на очевидцев сообщает, что на месте крушения начался пожар.

Парад по случаю Дня Испании, прошедший в четверг, посетили испанский король Филипп IV, премьер-министр Мариано Рахой и высокопоставленные правительственные чиновники.

Он выглядел как символ единства страны на фоне крупного политического кризиса после непризнанного референдума о выходе Каталонии из состава страны.

Правообладатель иллюстрации European Photopress Agency Image caption День Испании в Мадриде отпраздновали грандиозным парадом

Днем ранее правительство Испании отвергло декларацию независимости Каталонии, подписанную лидером автономии Карлесом Пучдемоном.