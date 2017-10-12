Интерпол не смутили претензии властей США к "Касперскому"

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Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и "Лаборатория Касперского" подписали новое соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с киберпреступностью. Первое такое соглашение они заключили в 2014 году.

С тех пор, отмечается в сообщении Интерпола, специалисты "Лаборатории Касперского" регулярно делились информацией о новых киберугрозах с правоохранительными органами стран, входящих в организацию.

Так, эксперты "Лаборатории Касперского" участвовали в операциях по ликвидации ботнетов - сетей зараженных компьютеров, которыми можно управлять дистанционно без ведома владельцев, отметили в Интерполе.

В сентябре министерство внутренней безопасности США объявило, что продукция "Лаборатории Касперского" может быть использована российскими властями для доступа к правительственным документам, и обязало все госучреждения отказаться от нее в течение трех месяцев.

По информации газеты New York Times, власти США приняли такое решение после того, как израильские спецслужбы выяснили, что с помощью софта "Лаборатории Касперского" Россия смогла получить доступ к данным Агентства национальной безопасности (АНБ).

В "Лаборатории Касперского" называют подозрения в кибершпионаже "очередным примером ложных обвинений". Сооснователь и генеральный директор компании Евгений Касперский заявил, что США "просто бьют по всему российскому". Лаборатория, по его мнению, стала "жертвой борьбы политических сил".

В Кремле также отвергли обвинения в использовании продукции "Лаборатории Касперского" для шпионажа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что государство "не имеет и не имело никакого отношения к подобной деятельности", и назвал подобные подозрения абсурдными.

В четверг, 12 октября, газета Wall Street Journal со ссылкой источники сообщила, что российское правительство использовало антивирусы Касперского для поиска "сверхсекретных документов" на компьютерах по всему миру. Сканируя файлы в поисках вирусов, программа в то же время якобы искала в них ключевые слова, указывающие на секретные данные.

Днем ранее в "Лаборатории Касперского" заявили, что в продуктах компании не предусмотрено никаких незаявленных возможностей, в том числе бэкдоров - специально встроенных разработчиком дефектов алгоритма, которые позволяют получить несанкционированный доступ к системе пользователя.

В "Лаборатории Касперского" подчеркнули, что компания "никогда не помогала и не будет помогать ни одному правительству в мире заниматься кибершпионажем".