"Фабрику троллей" заподозрили в разжигании протестов в США

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для запуска кампании в защиту прав темнокожих якобы использовалась игра Pokemon Go

Телеканал Си-эн-эн заявил, что российская "фабрика троллей" пыталась использовать популярную мобильную игру Pokemon Go с целью разжигания протестных настроений среди афроамериканцев. Российская сторона назвала это бездарным объяснением возникающих в США проблем.

В материале телеканала уточняется, что речь идет о кампании в защиту прав афроамериканцев Don't Shoot Us ("Не стреляйте в нас"). Си-эн-эн утверждает, что она была запущена из России через соцсети и популярную игру Pokemon Go.

Кампания направлена на привлечение внимания американской общественности к случаям полицейского произвола в США по отношению к афроамериканцам. За ее созданием, утверждает Си-эн-эн, стояло российское "Агентство интернет-исследований", известное также как "фабрика троллей".

По информации канала, все связанные с кампанией Don't Shoot Us аккаунты в Facebook, Instagram и Twitter сейчас заблокированы, однако ее канал в сервисе YouTube по-прежнему существует.

Через этот канал журналисты узнали об объявленном в 2016 году конкурсе с игрой Pokemon Go. Участникам конкурса надо было ловить покемонов в тех местах, где полицейские применили оружие против чернокожих.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова лаконично прокомментировала утверждения журналистов.

"Исходя из логики Си-эн-эн, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов. Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке", - написала Захарова на своей странице в "Фейсбуке".

"Фабрика троллей"

О Санкт-Петербургской фирме "Интернет-исследования", которую называют "фабрикой троллей", стало известно в 2015 году. Бывшая сотрудница агентства Людмила Савчук подала на организацию в суд, заявив, что работала в ней "троллем", то есть писала за деньги комментарии определенного содержания под постами в соцсетях.

В суде Савчук добивалась официального оформления контракта и возврата долгов по зарплате. В августе 2015 года признал суд нанесенный Савчук моральный ущерб и постановил выплатить ей компенсацию, оцененную истицей в 1 рубль.

Пока шел суд, бывшая сотрудница "фабрики" давала много интервью, рассказывая о том, как работает организация.

"Когда "тролли" комментируют какую-то новость, они создают ощущение, что люди массово любят Путина или массово возмущены действиями Обамы или действиями Порошенко, например, - объясняла механизм работы организации Людмила. - И создают видимость, что общественное мнение на самом деле таково".

Спущенный сверху официоз транслируют от лица несуществующих домохозяек, неформалов, бизнесменов, что создает иллюзию агрессивного, аплодирующего властям большинства. За подобными виртуальными персонажами стоят не столь многочисленные, но реальные люди, которые таким образом зарабатывают на жизнь.

За минувшие два года в интернете появился ряд фейковых материалов, распространение которых связывали с "фабрикой", но связь оставалась недоказанной.

СМИ неоднократно называли владельцем "Фабрики троллей" бизнесмена Евгения Пригожина. В числе его активов - комбинат по производству готового охлажденного питания "Конкорд", "Магазин купцов Елисеевых" и Музей шоколада. В 2009 году бизнесмен открыл ресторан в доме правительства России.