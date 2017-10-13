Крупнейшая сеть кинотеатров России вернула "Матильду" в прокат

Правообладатель иллюстрации Kukhmar Kirill/TASS Image caption В сентябре сеть кинотеатров отказалась показывать фильм из-за угроз

Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" вернула в прокат фильм "Матильда", показывать который сначала отказалась из-за угроз. Эту информацию Русской службе Би-би-си подтвердили в пресс-службе сети.

В пресс-службе отметили, что вернуть картину в репертуар кинотеатров позволили "активная работа правоохранительных органов и предпринятые ими меры по разрешению напряженной ситуации вокруг фильма". Картина выйдет в кинотеатрах сети одновременно с началом ее широкого проката в России, то есть 26 октября.

"Мы благодарны правоохранительным органам и спецслужбам за все, что они сделали за последний месяц, чтобы мы могли быть уверены в безопасности наших зрителей", - приводит компания слова генерального директора Романа Линина.

В начале сентября крупнейшая российская сеть кинотеатров "Формула кино" и "Синема стар" заявила, что не будет показывать фильм "Матильда" во всех кинотеатрах своей сети. Такое решение было принято из-за угроз, которые поступали в кинотеатры сети.

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