Нацбанк Украины запретил оборот рублей с видами Крыма

Правообладатель иллюстрации Artyom Korotayev/TASS Image caption На оборотной стороне новой купюры номиналом в 200 рублей изображены виды Херсонеса Таврического в Крыму.

Национальный банк Украины запретил украинским банкам и другим финансовым учреждениям проводить операции с новыми российскими банкнотами и монетами, на которых изображены достопримечательности аннексированного Крыма.

Такое решение было принято с целью защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, говорится в заявлении украинского регулятора.

Запрет распространяется на кассовые, в том числе валютно-обменные операции, а также на операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты между банками.

Также финансовым учреждениям и почтовому оператору "Укрпочта" запрещается принимать и выдавать купюры с видами Крыма при осуществлении денежных переводов.

Новые банкноты номиналом в 200 и 2 тысячи рублей были представлены Банком России накануне, 12 октября. Они поступили в обращение в Москве, а также на Дальнем Востоке и в аннексированном Крыму. В массовый оборот новые купюры должны войти в декабре.

На банкнотах номиналом в 200 рублей размещены символы Севастополя: памятник затопленным кораблям на лицевой стороне и вид на Херсонес Таврический - на оборотной.

Севастополь - крупнейший город Крымского полуострова, аннексированного Россией в 2014 году. Украина считает Крым своей оккупированной территорией.

На банкнотах номиналом в 2 тысячи рублей изображены мост на остров Русский во Владивостоке (на лицевой стороне) и космодром "Восточный" в Амурской области (на оборотной).

Символы для новых банкнот выбирали в ходе конкурса в 2016 году. Всего на конкурс было подано больше 5 тысяч заявок с достопримечательностями из 1113 российских городов, говорили в ЦБ.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объясняла необходимость выпуска новых купюр тем, что это "позволит упростить для граждан расчет за различные товары и услуги".

После презентации 12 октября бывший художник Гознака Юрий Ковердяев, принимавший участие в работе над российскими бумажными деньгами, заявил, что разочарован дизайном новых банкнот.

Он отметил, что купюры "выпадают композиционно из общего ряда", а также увидел в их дизайне сильное влияние денег иностранных государств.

Пользователи соцсетей также раскритиковали дизайн новых банкнот. Многие отмечают их схожесть с евро.