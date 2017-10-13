Режиссер Юрий Быков: "Я предал все прогрессивное поколение"

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Российский режиссер Юрий Быков, снявший сериал "Спящие" о противостоянии российских и американских спецслужб, сообщил, что собирается уйти из кино. В своем обращении в соцсети "ВКонтакте" он заявил, что "предал все прогрессивное поколение, которое что-то хотело изменить".

"Я не могу сказать, что я не понимал, на что иду, но, видимо, до конца не осознавал, насколько непростительно быть недостаточно точным, честным и аккуратным с темой в сериале "Спящие", - говорится в обращении режиссера.

"Сотни честных людей пострадали от режима и произвола власти, которую я пытался защитить в этом сериале. Желание внести свой вклад против оранжевой революции в стране, основанное на патриотизме, - цель похвальная, но напрочь архаичная. Люди все-таки должны протестовать и требовать справедливости, иначе не будет перемен", - написал Быков.

По словам режиссера, после совершенного он "больше не может быть публичной фигурой и объектом следования".

"Мне придется уйти надолго в тень и даже не для того, чтобы мои преступления забыли, а для того, чтобы не раздражать собой окружающий мир и тем более не сбивать с толку людей, которые действительно хотят верить в то, что что-то возможно изменить", - заявил Быков.

Режиссер пообещал закончить работу над уже начатой картиной "Завод", но уточнил, что она, вероятно, станет последней. Поклонникам своих предыдущих фильмов Быков принес извинения.

В сериале "Спящие", снятом по сценарию Сергея Минаева, рассказывается о противостоянии российских и американских спецслужб. В нем фигурируют агенты ФСБ и ЦРУ, оппозиционный журналист, борец с коррупцией, американский специалист по "цветным революциям" и предатель в российском министерстве иностранных дел. Сериал выходит на Первом канале.

Сразу после выхода первой серии "Спящих" пользователи соцсетей начали критиковать сериал и обвинять его авторов в пропаганде. Недоумение зрителей вызвало, в частности, то, что режиссером "Спящих" выступил Юрий Быков - автор остросоциальных фильмов "Дурак" и "Майор", обличавших коррупцию и чиновничий произвол в России.

В то же время Быков не раз выражал мнение, что против России ведется геополитическая борьба, и называл себя "не сильно либеральных взглядов человеком".

В интервью телеканалу "Дождь", вышедшем 10 октября, режиссер объяснял, что взялся за работу над "Спящими", поскольку "смысловая и зрительская нагрузка" проекта "приблизительно отображает его взгляды". Вместе с тем Быков не отрицал, что в сериале "заложена определенная задача".

В беседе с BFM 12 октября Быков признавался, что его беспокоит обрушившаяся на него волна критики. "Честно говоря, меня гнетет сейчас то, что происходит. Посмотрим, сломает меня это или нет", - сказал он.