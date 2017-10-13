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Бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак, назначенный в четверг и.о. секретаря генерального совета партии "Единая Россия", прокомментировал сообщения о том, что он якобы причастен к нападению на журналиста Олега Кашина в 2010 году.

"По поводу этой ситуации уже неоднократно давались комментарии. Кроме как провокацией я это назвать не могу", - ответил Турчак на вопрос журналиста, не считает ли он эту информацию компрометирующей "Единую Россию", и пообещал дать более подробные комментарии на закрытом брифинге.

"Расценивать это можно только как попытку захвата бизнеса. Олег здесь был просто использован втемную. Оценки тем событиям, безусловно, будут даны правоохранительными органами. Давайте подождем результатов расследования", - заявил он.

Сам Олег Кашин считает, что с уходом Турчака с должности главы региона ему еще не раз придется отвечать на неприятные вопросы в связи с делом о нападении.

"Соглашаясь на эту должность, Турчак должен был понимать, что она очень публичная, и что теперь ему будет сложнее прятаться от вопросов по моему поводу, - сказал Кашин Русской службе Би-би-си. - Думаю, ему стоит смириться с тем, что его репутация связана с моим делом, а про правоохранительные органы все правильно, но непонятно, почему он боится очных ставок с исполнителями, прямо называющими его заказчиком".

Журналист Олег Кашин был жестоко избит в ноябре 2010 года у подъезда около своего дома в центре Москвы. После ударов металлическим прутом он получил многочисленные переломы, потерял фалангу пальца, несколько дней находился в коме. Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента Россиии, поручил генпрокуратуре и МВД взять расследование преступления под особый контроль.

В 2015 году Кашин сообщил, что считает дело о нападении на него раскрытым и назвал имена исполнителей: трех сотрудников холдинга "Ленинец", принадлежащих семье Анатолия Турчака - отца псковского губернатора и друга президента Владимира Путина. Все они стали обвиняемыми по делу об избиении журналиста и дали показания. По их версии, организатором преступления будто бы был управляющий директор завода "Заслон" Александр Горбунов. А заказчиком они назвали губернатора Андрея Турчака.

Согласно показаниям обвиняемых, Турчак якобы заказал покушение на журналиста, так как журналист Кашин в ходе дискуссии в комментариях в "Живом Журнале" нецензурно обозвал губернатора.

Турчака называла заказчиком нападения на Кашина и жена одного из обвиняемых Данилы Веселова, Елена. В интервью "Коммерсанту" она утверждала, что до нападения ее супруг и его подельники встретились с Турчаком в одном из кафе. "И про то, что Кашина надо побить, говорил уже он", - сказала она.

Организатором нападения на него неоднократно называл Турчака сам Кашин. "Мы также требуем допросить губернатора Псковской области Андрея Турчака, на которого указывает как минимум один из арестованных. Мое дело раскрыто. [Остается] необходимость его формального раскрытия, привлечение организатора Горбунова, я открыто его называю организатором, и заказчика, который совершенно очевиден в этом деле", - говорил Кашин радиостанции "Говорит Москва".

Турчак неоднократно отвергал свою причастность к нападению на Кашина.

Александр Горбунов, на которого обвиняемые по делу Кашина указывали как на организатора покушения, был арестован в июне 2015 года по обвинению в незаконном обороте оружия. В ряде российских СМИ тогда появилась информация о том, что Горбунов был арестован в том числе и по делу об избиении Олега Кашина.

Сам Горбунов называл обвинения от его бывших коллег следствием бизнес-конфликта. В сентябре того же года он был освобожден под подписку о невыезде.

По делу Кашина Горбунов проходил свидетелем, обвинений ему предъявлено не было.

О возможной причастности к делу о нападении на Кашина губернатора Турчака официально также ничего не сообщалось.