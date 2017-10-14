В Кот-д'Ивуаре упал грузовой самолет, погибли 4 гражданина Молдавии
Грузовой самолет потерпел крушение на побережье Кот-д'Ивуара после взлета из аэропорта Абиджана. Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека, еще шестеро пострадали.
Всего на борту грузового самолета находились десять человек. Все четверо погибших - граждане Молдавии. Спастись удалось четырем французам и двум гражданам Молдавии.
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Обломки турбовинтового самолета, который, по данным источников информагентств, перевозил груз для французских военных, вынесло на берег.
Агентство Франс-пресс со ссылкой на источник в полиции Кот-д'Ивуара сообщает, что самолет пытался совершить посадку, когда произошло крушение.
Как сообщает местное интернет-издание Ivoire Matin, в связи с крушением самолета задержан один человек. Однако источники издания не уточняют, идет ли речь о члене экипажа.
Агентство Рейтер передает, что крушение произошло во время грозы и сильного ливня.
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Франс-пресс со ссылкой на источники во французской армии сообщает, что крушение потерпел зафрахтованный французской армией Ан-26 - советский военно-транспортный самолет, разработанный в КБ "Антонов".
По данным агентства, он перевозил груз для французских военных, участвующих в операции "Бархан" против джихадистов в Африке.