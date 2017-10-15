Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По оценкам британских спецслужб кибератака координировалась из Ирана, хотя ее мотив его остается неясным

Иран подозревается в проведении крупной кибератаки на электронную почту британского парламента, в том числе ящики членов кабинета министров.

Атака произошла 23 июня этого года. В ее ходе хакеры попытались подобрать пароли к 9 тысячам адресов.

По данным британских спецслужб, до 30 учетных записей электронной почты были взломаны, а атака координировалась из Ирана.

Мотив взлома остается неясным. Также до сих пор не известно, какое применение нашли хакеры добытой информации.

По словам корреспондента Би-би-си по вопросам безопасности Гордона Кореры, июньское нападение не относилось к числу особенно сложных и продуманных, однако его следует считать признаком того, что Иран становится более агрессивным в сфере кибиршпионажа.

"Неясно, какой мотив был у Ирана", - сказал Корера в эфире новостной радиопередачи Би-би-си Radio 4 в субботу 15 октября.

"Возможно, они просто исследовали сеть, в которую проникли, чтобы узнать, что в ней есть", - предположил эксперт.

Вскоре после атак директор цифровой службы британского парламента Роб Грейг заявил, что "больше всего они напоминали деятельность государства, чем что-либо другое".

Первоначально вину за атаку на парламентскую почту возложили на Россию по следам ее предполагаемого вмешательства в предвыборную кампанию в США в 2016 году.

В последние годы все большее число стран "стремится похитить политическую или личную информацию", подчеркнул наш корреспондент.

"Натянутый канат"

Эта кибератака считается первой попыткой Ирана проникнуть в государственные системы связи Великобритании.

Она пришлась на тот момент, когда отношения между двумя странами находились в подвешенном состоянии.

В пятницу, 14 октября, Лондон дал понять, что будет и далее соблюдать многостороннее соглашение о ядерной программе Ирана, от которого намерен отказаться президент Трамп.

"Нам надо и дальше следовать этому соглашению - оно было большим успехом британской дипломатии, - заявил на пресс-брифинге министр иностранных дел Борис Джонсон. - Эта договоренность по-прежнему в силе, и это хорошо".

Отношения между США и их европейскими союзниками дали "большую трещину" в вопросе отношений с Ираном, считает эксперт по Ближнему Востоку из британского исследовательского центра Чатэм Хаус Санам Вакил.

"В интересах европейцев - до последнего защищать сделку, и именно эту позицию они заняли", - сказала Вакил в эфире Radio 4.

"Все гуляют по натянутому канату. Вопрос: лопнет ли канат в какой-то момент?", - резюмировала она.