Шарапова впервые победила на турнире после дисквалификации

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мария Шарапова надееться вновь победить в одном из турниров "Большого шлема"

Российская теннисистка Мария Шарапова впервые с мая 2015 года победила на турнире, обыграв в финале Открытого чемпионата Тяньцзиня Арину Соболенко из Белоруссии в двух сетах со счетом 7-5 7-6 (10-8).

30-летняя спортсменка выступала на седьмом турнире после окончания дисквалификации, которая закончилась в апреле.

В начале обоих сетов Шарапова проигрывала 4-1, но сумела добиться победы у 19-летней белоруски, которая еще ни разу не побеждала в турнирах серии WTA.

Шарапова побеждала в 36 турнирах WTA, из них пять раз турнирах серии Большого шлема.

Она не получила уайлд-кард на открытый чемпионат Франции и была вынуждена пропустить Уимблдонский турнир из-за травмы. Выступая в Открытом чемпионате США с уайлд-кард, она прошла до четвертого раунда и проиграла латвийской теннисистке Анастасии Севастовой.

В начале недели во всемирном рейтинге Шарапова занимала 86-е место. На турнир в Китай она попала с уайлд-кард.

В первом гейме ей удалось взять верх над Соболенко, но затем она проиграла четыре гейма подряд.

При счете 4-3 подачи россиянке удалось выиграть важный гейм на своих подачах.

Во втором сете белорусская теннисистка повела в счете 5-1, но Шарапова отыграла пять геймов подряд и могла победить в матче в гейме на своих подачах, но упустила инициативу, и исход сета решил тай-брейк, в ходе которого теннисистки по четыре раза теряли очки на своих подачах.

У Шараповой было три матч-пойнта, но Соболенко удавалось оставаться в игре. В итоге белоруска допустила двойную ошибку на подаче, чем воспользовалась россиянка, одержав первую победу в турнире после открытого чемпионата Италии почти два с половиной года назад.

В начале марта 2016 года Шарапова призналась на пресс-конференции, что ее допинг-проба на мельдоний оказалась положительной.

Теннисистка говорила, что долгое время принимала широко распространенный в России препарат милдронат, активным компонентом которого является мельдоний, и пропустила очередное обновление списка запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства. В результате ее допинг-проба дала положительный результат.

Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года. Позже срок дисквалификации был сокращен.