Вуди Аллен назвал грустным скандал вокруг Вайнштейна

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам Аллена, до него доходили какие-то слухи, но не "эти ужасные истории"

Кинорежиссер Вуди Аллен заявил, что расстроен из-за Харви Вайнштейна, которого обвиняют в многочисленных сексуальных домогательствах. По словам Аллена, до него доходили какие-то слухи, но не "эти ужасные истории".

Ранее стало известно, что Американская академия кинематографических искусств и наук исключила Вайнштейна из своего состава. Кроме того, французские власти собираются лишить его ордена Почетного легиона.

Самого Вуди Аллена также обвиняли в преступлениях на сексуальной почве, его подозревали в совращении собственной приемной дочери. Режиссер всегда это отрицал.

Считается, что именно Вайнштейну удалось спасти карьеру Аллена, после того как режиссера обвинили в сексуальном насилии в отношении приемной дочери Дилан Фэрроу.

Впервые об обвинениях стало известно в начале 1990-х годов, после того как Аллен расстался с матерью Дилан, актрисой Мией Фэрроу.

Актриса ушла от режиссера после того, как узнала о его романе с ее приемной дочерью Сун-и Превен.

Однако несмотря на то, что Аллен работал с Вайнштейном над несколькими фильмами, включая получившую "Оскара" кинокартину "Великая Афродита", Аллен утверждает, что никогда не слышал о каких-либо обвинениях Вайнштейна в изнасиловании и домогательствах.

"Никто никогда не обращался ко мне и не рассказывал мне ужасных историй", - заявил Аллен Би-би-си.

"И они не стали бы, потому что это не интересно. Ты заинтересован в том, чтобы снять кино. Но всегда можно услышать миллионы фантастических слухов об этой актрисе или о том актере", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Американская академия кинематографических искусств исключила Вайнштейна из своего состава

"Вся история с Харви Вайнштейном печально обернулась для всех причастных. Трагично для бедных женщин, которые попали в такую ситуацию. Грустно, что жизнь Харви испорчена", - заявил режиссер.

"Здесь нет победителя, всё просто очень-очень грустно и трагично для тех бедных женщин, которые через это прошли", - считает Аллен.

По словам Аллена, он надеется, что обвинения, появившиеся после расследования New York Times, приведут "к каким-то улучшениям".

"Также не хотелось бы, чтобы это привело к охоте на ведьм, атмосфере Салема, где каждый парень в офисе, который подмигивает женщине, внезапно должен звонить адвокатам, чтобы защитить себя. Так тоже неправильно", - добавил он.

"Однако, конечно, хочется надеяться, что все это может принести пользу людям, а не остаться просто грустной или трагичной ситуацией".

Среди тех, кто занимался расследованием в отношении Вайнштейна, был и сын Аллена Ронан Фэрроу, который поговорил с 13 женщинами, обвинившими продюсера в домогательствах и нападениях.

65-летний Вайнштейн отрицает, что у него были сексуальные контакты с женщинами без их согласия.