Тиллерсон: мы будем говорить с Пхеньяном до первой бомбы

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Военные Южной Кореи проводят учения на границе с КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон настаивает, что президент Дональд Трамп хочет разрешить конфликт с Северной Кореей дипломатическим путем. Так будет, "пока не упадет первая бомба", заявил он Си-эн-эн.

Санкции и дипломатия, по его словам, привели к беспрецедентному единству международного сообщества, выступающего против ядерной программы Северной Кореи.

В сентябре Дональд Трамп предложил Тиллерсону не тратить время впустую, пытаясь вступить в переговоры с Ким Чен Ыном.

В интервью, вышедшем в воскресенье, Тиллерсон в очередной раз отказался комментировать слухи о том, что он якобы прилюдно назвал Трампа болваном.

"Я не собираюсь иметь дело с этой ерундой", - ответил он, добавив, что не удостоит этот вопрос ответом. Тем не менее, как замечают журналисты, госсекретарь США отказывается прямо ответить, называл от Трампа болваном или нет.

Северная Корея, несмотря на противодействие международного сообщества, продолжает проводить ядерные испытания и запускает ракеты над территорией соседних стран.

Аналитики считают, что Северная Корея явно настроена на разработку ядерного оружия, способного угрожать территории США.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Рекс Тиллерсон так пока и не ответил однозначно, называл он Трампа болваном или нет.

В конце сентября Тиллерсон сообщил, что США напрямую контактируют с руководством Северной Кореи и рассматривают возможность переговоров.

После нескольких месяцев резких высказываний для многих стало неожиданностью, что у двух стран есть линии связи.

Однако на следующий день Трамп написан в "Твиттере": "Я говорил Рексу Тиллерсону, нашему замечательному государственному секретарю, что он попусту тратит время на маленького человека-ракету. Не расходуй свою энергию, Рекс! Мы сделаем то, что должны сделать".

Президент отреагировал на слухи, предложив госсекретарю Рексу Тиллерсону померяться с ним коэффициентами умственного развития, однако позже его пресс-секретарь настаивала, что это была шутка.