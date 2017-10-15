Полиция Лондона расследует обвинения против Харви Вайнштейна

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Против Харви Вайнштейна выдвигаются все новые обвинения

Как стало известно Би-би-си, лондонская полиция расследует ряд обвинений в сексуальном домогательстве, предъявленных Харви Вайнштейну.

По словам полиции, речь идет об инцидентах с тремя разными женщинами, которые якобы имели место в конце 1980-х годов, в 1992 году, а также в 2010, 2011 и 2015 годах.

Полиция расследует сообщения о том, что женщины стали жертвами домогательств, которые происходили в трех районах Лондона - Вестминстере, Кэмдене и в западной части Лондона.

Сам Харви Вайнштейн категорически отрицает, что занимался сексом с женщинами без их согласия.

Пока никто не был задержан в связи с этими новыми обвинениями.

Прошлое Вайнштейна также рассматривает полиция Нью-Йорка, где несколько женщин обвиняют его в изнасиловании и домогательствах.

В сексуальных преступлениях Вайнштейна обвиняют более 20 женщин, среди них актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Роуз Макгоуэн.

Вайнштейн, один из самых известных продюсеров Голливуда, работал над такими фильмами, как "Влюбленный Шекспир", "Король говорит!", "Криминальное чтиво" и "Джанго освобожденный".

Фильмы, снятые при продюсерском участии Вайнштейна, получили более 300 номинаций и 81 премию "Оскар".

В субботу американская академия кинематографических искусств и наук, которая ежегодно присуждает премии "Оскар", исключила из своего состава Харви Вайнштейна.

В заявлении академии говорится, что совет директоров проголосовал за решение подавляющим большинством голосов. В совет входят многие голливудские звезды, такие как Том Хэнкс и Вупи Голдберг.

Решение об исключении Вайнштейна было принято "не просто чтобы отмежеваться от человека, который не заслуживает уважения коллег, но также чтобы дать понять, что эра намеренного потакания и постыдного соучастия в сексуальных преступлениях и домогательствах на рабочем месте закончилась", - говорится в заявлении организации.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпринимает шаги для того, чтобы лишить Вайнштейна ордена Почетного легиона, высшей награды Франции, которую тот получил в 2012 году.

Британская актриса Лизетт Энтони сказала в интервью Sunday Times, что Вайнштейн пытался на нее напасть в конце 1980-х годов у нее дома. По ее словам, она уже тогда сообщила об инциденте полиции.

"Это было жалким, возмутительным нападением",- говорит она.

Лондонская полиция пока никак не комментирует это заявление.

По словам корреспондента Би-би-си по британским делам Дэниеля Сэнфорда, полиции будет сложно найти доказательства того, что столь много лет назад было совершено преступление.

Кроме того, прошлое Вайнштейна рассматривает полиция в США, и американские власти вряд ли захотят экстрадировать Вайнштейна в Великобританию до того, как закончатся все расследования в Америке.