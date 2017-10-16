Курды сообщили об атаках иракской армии в Киркуке

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Багдаде заявили, что начали операцию в Киркуке, чтобы взять под контроль нефтяные месторождения и авиабазу

Иракские курды заявили об атаках правительственных войск на их позиции в провинции Киркук. Цель иракских военных - восстановить контроль над регионом, где находятся нефтяные месторождения, считают курды.

Государственное телевидение Ирака передает, что армия вошла на территорию Киркука, не встретив сопротивления, однако представители курдского ополчения (пешмерга) это отрицают.

Совет безопасности Курдистана распространил заявление, в котором говорится, что в ходе "неспровоцированной атаки" курдские силы подбили по меньшей мере пять армейских внедорожников, которые США поставляют иракским военным.

Также представители курдов утверждают, что иракская армия использовала при наступлении танки "Абрамс".

В офисе премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади заявили, что военным была поставлена задача "обеспечить безопасность в городе в сотрудничестве с населением и пешмерга.

Иракское командование сообщает, что уже взяло под свой контроль военную базу в Киркуке.

В 2014 году отряды пешмерга выбили из Киркука боевиков "Исламского государство" (запрещено в России, Британии и других странах). В настоящее время провинция контролируется курдами, хотя не входит в Иракский Курдистан.

Багдад предлагает курдскому руководству управлять спорными районами совместно с иракским правительством и требует аннулировать результаты референдума о независимости Иракского Курдистана.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В воскресенье президент Ирака Фуад Масум (слева) встретился с лидером Курдистана Масудом Барзани

В минувшее воскресенье президент Ирака Фуад Масум встретился с лидером Иракского Курдистана Масудом Барзани, чтобы обсудить ситуацию в регионе. По результатам встречи Барзани заявил, что выступает за диалог с Багдадом, но подчеркнул, что курды готовы отстаивать свои территории в случае вооруженного вторжения.

На фоне новостей о боевых столкновениях на севере Ирака и решении США по ядерной сделке с Ираном растут цены на нефть. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже выросла до $57,79 за баррель.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Курды заявили, что готовы бороться за свои территории

В конце сентября, несмотря на протесты Багдада и критику международного сообщества, курды провели референдум о независимости Иракского Курдистана. За независимость выступили более 90% участников плебисцита. Голосование проходило в том числе в провинции Киркук.

Референдум вызвал жесткую критику иракского правительства и соседних с Ираком стран. Багдад до последнего момента требовал его отмены.

США, Великобритания и международная коалиция во главе с США, борющаяся с "Исламским государством", просили отложить референдум на два года.

Россия также выступила в поддержку "суверенитета, единства и территориальной целостности дружественного Ирака, других государств Ближнего Востока".