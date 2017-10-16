В Москве впервые открыто выступил герой статьи о пытках геев в Чечне

Image caption Максим Лапунов (в центре) стал первым, кто публично и не требуя анонимности заявил о преследовании ЛГБТ-сообщества в Чечне

В Москве прошла пресс-конференция Максима Лапунова, который стал первым человеком, заявившим о преследовании геев в Чеченской республике открыто, не прося об анонимности. Он заявил, что уже написал в Следственный комитет России заявление с требованием возбудить дело против притеснявших его в Чечне людей.

Лапунов, уроженец Омской области, с его слов, два года прожил в Чечне, торгуя воздушными шарами. Он утверждает, что 16 марта его задержали в республике, а после 12 суток держали в неизвестном подвале - якобы "секретной тюрьме" чеченского уголовного розыска.

"Ко мне подошли два человека в обычной одежде, схватили под руки и поволокли в сторону машины. Я кричал, звал на помощь, но меня запихали в машину. Затем меня отвезли в подразделение полиции, я так полагаю. Это было поздно ночью. Привели к главному - он перерывал мой телефон, который у меня забрали еще тогда, когда сажали в машину. Основное обвинение в мой адрес - что я гей", - рассказал Лапунов.

По его словам, изначально этот полицейский пытался узнать у мужчины информацию о других геях в Чечне, но Лапунов отказался рассказывать. Тогда под угрозой пыток током его вынудили выдать имя одного человека, которого, по словам Лапунова, также задержали и жестоко избили.

"Снятся кошмарные сны до сих пор"

"Через короткое время избили и меня. Обвиняли, что я гей, что таких, как я, надо убивать. По их словам и действиям я предположил, что меня убьют. Спустя пять-шесть часов после того, как меня задержали, они ворвались в камеру с неимоверными унижениями и оскорблениями. Они начали избивать палками. Не знаю, сколько по времени это было, но очень долго. По спине, ногам, бедрам, ягодицам. Я начинал падать, они давали отдышаться, встать, и избивали снова", - продолжил Лапунов.

Выпустили его 28 марта, взяв с него слово, что он никогда и никому ничего не расскажет о произошедшем, утверждает представитель Human Rights Watch Татьяна Локшина. Сам он говорит, что перед тем, как отпустить, его вынудили подписать какие-то бумаги, о содержании которых он ничего не знает. После чего его отвезли на вокзал и отправили домой.

"Снятся кошмарные сны до сих пор. Каждую ночь, когда привозили очередного обвиняемого [в этот подвал], эти крики и стоны, мольбы о помощи, наложили отпечаток. Люди, которые вот так вот, извините, сволочно поступают, беспричинно и безнаказанно говорят, что хотят - так не должно быть. Все мы люди, все имеем права, но там они не соблюдаются. Никто не знает, чьего сына или чью дочь следующими заберут", - сказал Лапунов на пресс-конференции.

"Единственное, чего я хотел бы на данный момент, - правосудия, которое должно свершиться. Мне не хотелось бы, чтобы в нашей стране я чувствовал себя незащищенным", - заключил он.

19 августа глава Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин и юрист организации Владимир Смирнов познакомили Лапунова с Татьяной Москальковой - уполномоченным по правам человека в России.

Ранее сама Москалькова, которая в последнее время активно интересуется чеченскими проблемами, косвенно подтвердила встречу с Лапуновым, сообщив, что один представитель ЛГБТ-сообщества обратился к ней с жалобой на преследование за его сексуальную ориентацию. Москалькова подтвердила, что направила обращение в следственные органы, которые начали работы.

"Подтвердилось, что есть человек, есть заявитель. А когда будет закончено следствие, можно будет говорить о полном объеме информации", - уточнила она. Однако Татьяна Локшина утверждает, что, несмотря на то, что прошло несколько недель, никаких активных следственных действий не проводилось.

О массовом преследовании и даже убийствах геев в Чечне впервые сообщила Елена Милашина из "Новой газеты": еще в апреле она писала о массовых задержаниях чеченцев в связи с их нетрадиционной сексуальной ориентацией. Чеченские власти это отрицают, утверждая, что в республике вообще нет геев.