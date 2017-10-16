Ураган "Офелия": жертвы, наводнения и багровое солнце над Англией

  • 16 октября 2017
Красное солнце Правообладатель иллюстрации PA/Dominic Lipinski
Image caption Небо Лондона заволокло розоватой дымкой из-за урагана

Из-за урагана "Офелия" а Великобритании и Ирландии погибло как минимум три человека, сотни тысяч домов остались без электричества. Кроме того, жители страны имели возможность наблюдать необычное явление - в небе появились красная луна и рыже-красное солнце.

На Британские острова обрушился тропический ураган "Офелия". Его жертвами уже стали по меньшей мере три человека.

Скорость ветра на южном побережье Ирландии достигает 176 км/ч. Власти объявили погодные явления опасными для жизни.

Из-за бури 360 тыс. домов в Республике Ирландия были обесточены. В Северной Ирландии без электричества остались 1300 домов, в Уэльсе - четыре тесячи.

Трамплин в саду Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Ураган "Офелия" принес сильный ветер, который валит деревья и срывает кровли домов

В Северной Ирландии, как и в Республике Ирландия, из-за непогоды отменены занятия в школах.

Аэропорты Эдинбурга, Манчестера, Белфаста и Дублина полностью или частично отменили рейсы. Нет авиасообщения с островом Мэн.

В разных районах Англии метеослужбы распространили предупреждение о надвигающихся наводнениях. Введены повышенные уровни опасности.

Волны в Корнуолле Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption В некоторых районах Англии объявлена угроза наводнения

Кроме того, ураган "Офели"я спровоцировал необычные погодные явления - красную луну и рыже-красное солнце.

Первыми необычный атмосферный эффект заметили жители Англии и Уэльса в ночь на 16 октября. Днем похожую аномалию можно было наблюдать в Лондоне, где небо затянуло густой красноватой дымкой, из-за чего в середине дня в городе потемнело, как при глубоких сумерках. .

Как объясняет Саймон Кинг из метеослужбы Би-би-си, причина аномального явления - пыль из Сахары и частички пепла, которые на Британские острова принес ураган, пройдя через Пиренейский полуостров, где горят леса.

Red sun Правообладатель иллюстрации Jan Van der Elsen
Image caption А так выглядело солнце над доками в Глостере
Мужчина пытается устоять на ногах под порывами ветра в Лендс-Энде Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Мужчина пытается устоять на ногах под порывами ветра в Лендс-Энде, Корнуолл
Красное солнце наблюдали жители Вустершира Правообладатель иллюстрации PA/Neil Pugh
Image caption Красное солнце наблюдали жители Вустершира
Red sun Правообладатель иллюстрации Ludford Sunshine
Image caption В Шропшире дневное светило приобрело более оранжевый оттенок
Над замком Кардиффа солнце и небо тоже приобрели оранжевый окрас Правообладатель иллюстрации Anoup Kerrai
Image caption Над замком Кардиффа солнце и небо тоже приобрели оранжевый окрас
Частицы пыли и песка в атмосфере, принесенные ураганом, погрузили Лондон в желтоватые сумерки в разгар дня
Image caption Частицы пыли и песка в атмосфере, принесенные ураганом, погрузили Лондон в желтоватые сумерки в разгар дня

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