"Бомбиста из Челси" признали виновным в двух терактах в США

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Следствие посчитало, что Ахмад Рахими не был напрямую связан с экстремистскими группировками

Присяжные федерального суда Нью-Джерси признали виновным Ахмада Рахими, обвиняемого в терактах, совершенных в сентябре 2016 года. Рахими ранее были предъявлены обвинения по восьми пунктам, ему грозит пожизненное заключение. Приговор ему будет оглашен 18 декабря.

29-летний выходец из Афганистана получил в СМИ прозвище "Бомбист из Челси" по названию района на манхэттенском Вест-Сайде, где он взорвал 17 сентября прошлого года самодельную бомбу.

Как и в случае братьев Царнаевых, устроивших взрывы на финише бостонского марафона, корпусом бомбы Рахими служила скороварка. Бомба, лежавшая рядом с контейнером для мусора, ранила 31 прохожего и причинила ущерб на несколько миллионов долларов.

Взрыв произошел в половине девятого вечера и разбил стекла в соседних домах до четвертого этажа. 50-килограммовый контейнер был отброшен на расстояние 40 метров. Он фигурировал на процессе Рахими в качестве вещественного доказательства.

Вскоре после этого прохожий обнаружил на 27-й улице вторую бомбу и немедленно позвонил в полицию, которая ее успешно обезвредила. На процессе обвинение дало присяжным прослушать запись этого звонка.

Эта бомба была заключена в такую же скороварку и содержала шарики от подшипников и стальные гайки, а также мобильный телефон, который должен был функционировать как часовой механизм.

Линия защиты

Предоставленная Рахими бесплатная защитница Сабрина Шрофф, поначалу кратковременно представлявшая "оружейного барона" Виктора Бута, давила в своей заключительной речи на то, что ее подзащитный не привел в действие вторую бомбу.

"Вы можете презирать мистера Рахими за то, что он совершил нечто ужасное, оставив бомбу на 27-й улице, - заявила присяжным Шрофф, не отрицавшая самого этого факта. - Но то, что бомба могла быть приведена в действие, не значит, что мистер Рахими собирался ее применить!"

Как заявила защитница, Рахими услышал взрыв первой бомбы, произошедший всего в четырех кварталах от второй, задумался о содеянном и просто бросил взрывное устройство на улице.

В тот вечер он уехал из города к себе в Нью-Джерси еще с шестью бомбами в рюкзаке. "Это еще шесть возможностей взорвать бомбу! - воскликнула Шрофф, эмигрировавшая в США из Ирана и неоднократно защищавшая обвиняемых в терроризме. - Еще шесть возможностей навредить людям - если бы он этого желал. Это бессердечность, черствость, но не преступное намерение".

Федеральный прокурор Эндрю Дефилиппис заметил в своей заключительной речи, что выступление Шрофф являло собой "частичное признание вины", а ее доводы "были блюдом из поваренной книги "Аль-Каиды".

Потрепанный дневник

Утром того же дня Рахими взорвал бомбу в Сисайд-Парке в Нью-Джерси, где должен был состояться благотворительный пробег морской пехоты. Начало пробега задержалось, от взрыва никто не пострадал.

На следующий день примерно в 8.40 вечера у вокзала в городе Элизабет в Нью-Джерси был обнаружен рюкзак Рахими с шестью бомбами. Когда полицейский робот пытался их обезвредить, одна взорвалась.

19 сентября прошлого года примерно в 9.30 утра полиция наткнулась на Рахими, спавшего в дверях бара в Линдене, Нью-Джерси. Рахими вступил с ней в перестрелку и попал в нескольких полицейских, которые были в бронежилетах и отделались легкими травмами.

При аресте у него был найден потрепанный и запачканный кровью дневник, содержавший среди прочего дифирамбы Усаме бин Ладену и другим боевикам "Аль-Каиды", а также майору Нидалу Хасану, застрелившего 13 человек на техасской военной базе Форт-Худ.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В первом заседании суда в сентябре 2016 года Рахини участвовал по видеосвязи из больничной палаты

Защита убедила судью исключить из материалов дела признательные показания, которые сделал Рахими после ареста. Он был тяжело ранен в перестрелке с полицией в Линдене, говорила защита, и поэтому был не в состоянии понять стандартную формулировку о праве на молчание и адвоката.

Прокуратура и так имела мощную доказательную базу и заявила, что не будет цитировать присяжным эти признания Рахими. В частности, она показала им видеозаписи, зафиксировавшие его приезд на манхэттенский вокзал Пенн-стейшн, момент установки бомбы на 23-й улице, отпечатки его пальцев на взрывных устройствах и квитанции на покупку исходных материалов для их изготовления.

Следствие отнесло Рахими к категории "одиноких волков", не связанных ни с какой террористической организацией и радикализировавшихся через интернет. В его ноутбуке были обнаружены 14 номеров журнала, который выпускался "Аль-Каидой" и содержал руководства по изготовлению бомб.

Как часто бывает, Рахими попадал в поле зрения ФБР, которое беседовало с ним в 2014 году после того, как услышало о предположениях его отца, что сын может быть связан с террористами. Не обнаружив следов таких связей, ФБР потеряло к Рахими интерес.