Тела на продажу и "цифровой колхоз": о чем говорят в "Сколково"

Правообладатель иллюстрации Aleksandr Astafyev\tass Image caption По мнению экспертов форума, цифровая революция начнется с офисов

Мир в ближайшие годы серьезно изменится, уверены бизнесмены и ученые, которые приняли участие в форуме "Открытые инновации" в "Сколково". Россия же в стремлении не пропустить эти изменения планирует открыть еще один аналог "Сколково" - на этот раз в Петербурге.

По мнению экспертов, сначала цифровая революция произойдет в офисах: исчезнут колл-центры и значительная часть административного персонала. В новом мире людям придется искать, чем заниматься и как зарабатывать на жизнь, считают они. Тем более возможностей с пользой потратить деньги будет много.

Например, появятся магазины с человеческими органами, где можно будет купить новую печень или руку, прогнозируют футурологи. По их словам, учиться тоже станет легче: информацию можно будет закачать напрямую в мозг человека.

Русская служба Би-би-си собрала основные предсказания, которые сделали российский премьер Дмитрий Медведев, глава Сбербанка Герман Греф, американский физик и футуролог Митио Каку и основатель китайской Alibaba Group Джек Ма.

Магазины органов

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Футуролог Митио Каку считает, что в будущем люди смогут покупать в магазинах искусственно выращенные органы

Митио Каку рассказал о том, каких изменений ожидает в медицине. По его словам, скоро искусственный интеллект начнет помогать врачам в диагностировании болезней, достаточно будет описать симптомы.

При этом, по его мнению, появятся магазины с частями тел людей. "Мы сможем создавать носы, уши, кровяные сосуды", - утверждает он. В таких магазинах, считает Каку, можно будет купить себе новый орган вместо поврежденного.

"Для тех, кто страдает циррозом, будет выращиваться новая печень", - полагает футуролог.

"Брейннет"

Еще одной областью которую, по словам Митио Каку, затронет цифровая революция, станет человеческий мозг. Память и знания можно будет загружать напрямую в мозг человека, говорит физик. И людям это даст совершенно новые возможности.

"Вы сможете запомнить то чувство, которое испытали на первой дискотеке, при первом поцелуе, а в будущем, войдя в интернет, вспомнить все это, общаться с людьми, которые тогда были с вами, - говорит он. - Это почти как волшебство".

Идеальная экономика

Когда вы что-то покупаете, вы не знаете, какую выгоду получает продавец, ведь человек может мухлевать, полагает Каку. В цифровой экономике это станет невозможным: вы сможете легко увидеть, у кого какие цены и кто прав.

Например, для такого могут быть использованы специальные контактные линзы, полагает он, добавляя, что от этого начнут проигрывать посредники. "Почему Amazon стал такой крупной компанией? Почему Uber так сильно развился? Потому что они заменили различных посредников цифровыми технологиями", - объясняет Каку.

Если вы хотите стать миллиардером, возьмите отрасль промышленности, посмотрите, где есть посредники и различные препятствия, где люди разочарованы, и переведите все это на цифровые технологии, советует он.

Полная автоматизация офисов

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov\tass Image caption Герман Греф полагает, что традиционные банки постепенно лишаются места на рынке

Герман Греф полагает, что искусственный интеллект уже меняет современные офисы и рабочие места. Эти изменения, как он утверждает, уже происходят в Сбербанке, а позже станут основой для всех корпораций.

"Искусственный интеллект сегодня - это как электричество в начале прошлого века", - полагает Греф. По его словам, сейчас нет ни одной области в бизнесе, где бы он не применялся.

На запросы клиентов в колл-центрах будут отвечать боты, которые, по словам главы Сбербанка, учатся и становятся все более и более точными.

Принятие решений, считает он, также будет частично отдано искусственному интеллекту. По словам Грефа, около 99% кредитных решений в отношении физических лиц и 35% в отношении юридических принимаются автоматически на основе анализа больших данных.

Искусственный интеллект помогает и анализировать операции клиентов Сбербанка, которых совершается, по словам Грефа, несколько тысяч в секунду. В частности, с помощью этой технологии проверяется их безопасность.

Греф также говорит о постепенной автоматизации маркетинга и работы с клиентом, а также в целом офисов банков и административных функций - здесь со временем также будет все меньше людей.

Исчезновение банков

Греф также полагает, что традиционные банки постепенно лишаются места на рынке. По его словам, технология блокчейн, которая используются в том числе при создании криптовалют, в соединении с искусственным интеллектом меняет банковский сектор.

Эти технологии позволяют автоматизировать все банковские процессы, объясняет он.

Новая роль людей

Правообладатель иллюстрации Albin Lohr-Jones/tass Image caption Основатель китайской Alibaba Group Джек Ма ожидает радикальных изменений на рынке труда

"В прошлом люди работали, как машины. А в будущем машины смогут работать как люди, а люди снова смогут стать людьми", - говорит Джек Ма.

По его словам, в прошлом технологические революции меняли структуру рынка труда, и скоро мы увидим это снова. Однако полностью роботы все же не смогут вытеснить людей, уверен он.

Ма отмечает, что у людей есть религия, моральные ценности и духовные качества, которые роботы воспроизвести не могут. Растущую обеспокоенность людей ближайшим будущим он объясняет тем, что они недостаточно уверены в себе.

Как напоминает Ма, в мире уже 7 млрд человек, и кто-то из них наверняка найдет решение проблемы и определит место людей в будущем мире. Для этого, говорит он, нужно больше доверять молодежи. В итоге, уверен предприниматель, технологии решат многие проблемы и, возможно, сделают людей немного более счастливыми.

Цифровой колхоз

Правообладатель иллюстрации Aleksandr Astafyev/tass Image caption По словам премьера, в России в ближайшие годы может появиться множество "динамичных цифровых компаний"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в России также происходят многие из этих изменений, и сделал несколько прогнозов о цифровом будущем России.

Он считает, что многие профессии, особенно связанные с рутинными операциями, постепенно исчезнут, а спрос будет расти на специалистов в области анализа больших данных, математического моделирования, финансовых технологий и кибербезопасности.

По словам премьера, в России в ближайшие годы может появиться множество "динамичных цифровых компаний". Они появятся, по словам премьера, в транспорте, здравоохранении, логистике и других секторах.

Медведев при этом заявил, что для участия в цифровой экономике Россия должна быть максимально открытой. "У нас имеется потенциал, чтобы гарантировать цифровой суверенитет, но мы не собираемся замыкаться и строить такой цифровой колхоз", - заявил Медведев.

По его словам, Россия будет пытаться выйти на мировые рынки и сотрудничать с компаниями из других стран. "Если говорить о каком-то нашем отдельном пути в цифровой мир, то его, конечно, нет", - заявил он.