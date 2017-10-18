Судья на Гавайях приостановил новый миграционный указ Трампа

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Федеральный судья, заседающий в штате Гавайи, приостановил действие последнего по времени миграционного указа президента Дональда Трампа, запрещающего въезд в США граждан восьми стран, включая шесть преимущественно мусульманских. Указ должен был начать действовать в среду.

Указ, изданный в сентябре, распространяется на граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Чада, Северной Кореи и отдельных должностных лиц Венесуэлы. Применительно к Северной Корее и Венесуэле судья оставил указ в силе.

Судья Деррик Уотсон, назначенный президентом Обамой, мотивировал свое решение тем, что в новом указе сохранились все те же нарушения закона, которые он усмотрел в предыдущей редакции указа, изданной в марте. Тот указ судья также заблокировал до вступления в силу.

По мнению судьи, запрет на въезд потенциально затрагивает 150 миллионов человек из шести стран и противоречит интересам Соединенных Штатов.

В отличие от двух предыдущих указов, изданных в январе и марте, новый запрет устанавливается бессрочно. Администрация Трампа объясняла, что страны, попавшие под запрет, не способны или не желают предоставлять властям США информацию, необходимую для оценки обращений за визами.

Судья Уотсон вынес свое решение в ответ на жалобу правительства штата Гавайи.

Параллельно штаты Вашингтон, Массачусетс, Калифорния, Орегон, Нью-Йорк и Мэриленд также оспаривают указ президента в федеральном окружном суде в Сиэттле.

В заявлении пресс-секретаря Белого дома говорится, что "эти ограничения жизненно необходимы для обеспечения соответствия стран минимальным стандартам безопасности, необходимым для единообразия нашей иммиграционной системы и безопасности нашей страны".

Она добавила, что действия президента были юридически обоснованными и выразила надежду на то, что апелляционные инстанции в конечном итоге признают правомерность указа.

"Запрет на въезд мусульман"

На протяжении всей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал закрыть въезд в США мусульманам, что противоречит американской конституции, запрещающей правительству выделять какую-либо религию среди остальных (в современном прочтении, закрепленном в нескольких решениях Верховного суда, это положение трактуется как устанавливающее разделение церкви и государства и запрещающее любую дискриминацию по религиозному признаку).

Свой первый миграционный указ Трамп подписал вскоре после инаугурации, 27 января, причем он вступал в силу немедленно. Это вызвало хаос в американских аэропортах, где иммиграционные власти отказывали во въезде людям, имеющим законно полученные визы, и спровоцировало массовые протесты.

В первой редакции запрет распространялся на граждан семи преимущественно мусульманских стран, в том числе Ирака, и предусматривал полный запрет на въезд в страну для сирийских беженцев.

Действие указа вскоре было приостановлено судьями, прислушавшимися к доводам представителей либеральных штатов, указывавших на то, что он реализует антиконституционные предвыборные обещания Трампа.

6 марта Дональд Трамп, пытаясь преодолеть юридические препоны, подписал пересмотренный и смягченный вариант указа.

Однако и этот указ долго оспаривался в судах, лишь в конце июня Верховный суд позволил ему частично вступить в силу: начал действовать 90-дневный мораторий на прием беженцев и граждан шести попавших под запрет стран, который администрация мотивировала необходимостью пересмотра процедур их проверки.

В конце сентября, как раз когда срок моратория истек, Трамп издал третий указ, распространивший запрет на граждан Северной Кореи и официальных лиц Венесуэлы и действующий уже бессрочно.

Представители администрации пообещали подать апелляцию на решение судьи на Гавайях.